Bankfiókok ezrei tűntek el a briteknél az elmúlt 30 évben

A Which? fogyasztói csoport friss tanulmánya szerint ma 7586 bankfiók működik az Egyesült Királyságban, miközben 1988-ban még 20 583 fiók volt. A bankfiókok kétharmada tehát eltűnt, ezzel öt emberből egynek minimum három kilométerre van a következő bankfiók, tízből egy embernek pedig több mint 5 kilométert kell utazzon ahhoz, hogy pénzügyi szolgáltatásokhoz férjen hozzá.A tanulmány alapján Skócia gyéren lakott területeit érintik leghátrányosabban a fiókbezárások, de Anglia dél-nyugati és keleti területeit is negatívan érinti a folyamat.A fiókbezárások elsődleges oka, hogy a britek egyre inkább az online bankolási lehetőségeket választják, ezt bizonyítja a UK Finance tanulmánya is, amely szerint tavaly átlagosan 104 ügyfél sétált be egy bankba, miközben 2012-ben ez a szám még 140 volt, ami 26%-os visszaesés.A szakértők szerint a bankfiókok megszűnésének trendje az egyre digitalizálódó világban érthető, ugyanakkor mindez olyan ütemben történik, hogy félő, néhány embernek nem lesz hozzáférése banki szolgáltatásokhoz. Ennek megelőzését szolgálja például az az egyezmény is a bankok és a posta között, amely értelmében egyes banki ügyfelek 11 500 postafiókban is elintézhetik banki ügyeiket.Kérdés persze, milyen hatékonyan tudják a postahivatalok betölteni a bankolásban keletkezett űrt. A tanulmány szerint 2000 megkérdezett nem is tudott arról, hogy a posta is nyújt banki szolgáltatásokat, azoknak a közel fele pedig, aki már intéztek banki ügyeket a postán, azt mondta, nem valószínű, hogy még egyszer erre vetemedne. Az okok között volt a postai dolgozók hozzáértésének hiánya, a hosszú sorban állás és a magánszféra hiánya.