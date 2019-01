Bankok: idén is nagy sláger lesz a lakáshitel és a személyi kölcsön

az MKB Banknál a lakáscélú hitelfolyósítások közel két számjegyű és a személyi kölcsönök akár 25 százalékos növekedésére számítanak.

Az OTP Bank az újonnan kihelyezett lakáshitelek területén 20 százalékot meghaladó, a személyi kölcsönök volumenében pedig 20-25 bővülést vár, és

a K&H Banknál is mind a lakáscélú hitelek, mind a személyi kölcsönök szegmensében két számjegyű növekedésre számítanak.

A lap szerdai számában megjelent összegzés szerintA hitelintézetek várakozásai szerint - hasonlóan 2018-hoz - folytatódhat az éven túli időtartamra fixált kamatok térnyerése is az új kihelyezéseknél. Az MKB Bank várakozásai szerint a lakáshitelek között 10 százalék alatti lehet a változó kamatozás aránya, a személyi kölcsönöknél pedig az új hitelek 70-80 százaléka lehet az éven túli kamatfixálású termék.A CIB Banknál a lakáshitelek esetében már 2018-ban is többségében legalább ötéves kamatperiódusú jelzáloghiteleket igényeltek, és ezek aránya várakozásaik szerint tovább nőhet. A CIB Bankban elérhető személyi kölcsönnél pedig a futamidő végéig fix a kamat. Hasonló a helyzet az OTP Banknál is, a most elérhető személyi kölcsön már végig fix kamatozású, és az éven túli kamatperiódusú lakáshitelek aránya a piaci kamatozású konstrukciók között idén már meghaladhatja a 90 százalékot.A Világgazdaságnak nyilatkozó bankok szinte egyöntetű véleménye szerint az újonnan folyósított hitelek termékszerkezetében idén sem várható jelentős változás, vagyis változatlanul a lakáscélú hitelek és a személyi kölcsönök húzhatják leginkább a piacot.A magyar lakossági hitelpiac legutóbbi havi statisztikáiról itt írtunk részletesen , a bankvezérekkel készült hagyományos év végi interjúink pedig itt olvashatók