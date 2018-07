Bankot vett a Litecoin - háborog a kriptovilág

A Litecoin Foundation 9,9%-os részesedést szerzett a WEG Bankban, ami egy apró, mindössze egy irodával rendelkező pénzintézet a német Ottobrunnban. A részvénycsomagot ráadásul nem is közvetlenül a cégtől szerezték meg, hanem a TokenPay nevű partnercégüktől, ami vállalkozásoknak segít blockchain-alapú megoldásokat fejleszteni. A részvénycsomag megszerzése lényegében azt jelenti, hogy a Litecoin is részt vesz majd az érintett vállalat technológiájának fejlesztésében.A hírt a kriptopénzes közösség elég vegyesen fogadta. Volt, aki azt vizionálja, hogy a WEG Bank megvásárlás az első lépése annak, hogy a kriptopénzes vállalatok megszerezzék az irányítást a pénzügyi szektor felett és a következő a JP Morgan Chase lesz. Volt, aki szerint a Litecoin és a TokenPay valójában a bankszektort segítik, hiszen szerintük a decentralizáltság lényege pont az, hogy a pénzforgalomban nem vesznek részt pénzintézetek, most viszont mégis beemelik őket a folyamatba, a bankok nagy örömére. Volt persze olyan kriptopénz-kereskedő is, aki (egyébként helyesen) rámutatott arra, hogy a top 100 virtuális pénz közül lényegében bárki meg tudta volna venni a WEG Bankot.Önmagában tehát a WEG Bank megvétele nem jelentős tranzakció, hacsak nem építenek belőle a blockchaines vállalatok egy komoly fintechpiaci szereplőt vagy ha újabb hasonló tranzakciók követik majd. Mindez viszont még évek kérdése.