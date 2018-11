Bankpánik alakul Lengyelországban, esik a tőzsde és a zloty

Pár napja robbant a hír, hogy a lengyel pénzügyi felügyelet vezetője kenőpénzről tárgyalt egy bankkal, a pénzért cserébe védelmet és támogatást ígért a felügyelet részéről. Az ügy óriási felháborodást váltott ki az országban, de a nemzetközi befektetők sem örülnek.A lengyel tőzsde eséssel zárta a csütörtöki kereskedést, a lejtmenet pénteken is folytatódik, a WIG 2,5 százalékkal került ma lejjebb, a lengyel tőzsde ezzel Európa-szerte jelentősen alulteljesítő.A WIG komponensei közül a bankpapírok teljesítenek a leggyengébben, míg a lengyel bankrészvények alulteljesítése régiós összehasonlításban is szembetűnő: a Pekao árfolyama 5,9 százalékkal került lejjebb, az Alior 6,5, míg a PKO árfolyama 6,7 százalékot zuhant.A botrányban érintett Getin Noble árfolyama négy nap alatt 35%-ot esett.

A következő napokban újságíróink megpróbálják majd elmagyarázni, miért védte a kormánypárt a felügyelet most lemondott vezérét, és milyen szerepet játszott ebben Adam Glapinski, a jegybank elnöke

Előzmények

Ugyancsak ma robbant a hír, hogy a lengyel újságírók további szaftos részletekkel is rendelkezhetnek az ügyről. Az utóbbi napok botránya a KNF körül azt mutatja, hogy az ország vezetésében komoly üzleti és politikai összefonódások vannak.- írta pénteken a legnagyobb lengyel gazdasági napilap, a Gazeta Wyborcza. Vagyis gyakorlatilag megfenyegették a botrány résztvevőit, hogy vannak még információk a tarsolyukban, így most senki sem tudhatja, mi minden szivároghat még ki.Mateusz Morawieczki lengyel miniszterelnök a napokban vizsgálat elindítását követelte a lengyel pénzügyi felügyelet vezetője ellen, aki a vád szerint több millió dolláros kenőpénzről tárgyalt egy bankkal.Leszek Czarnecki, a Getin Noble Bank tulajdonosa szerint a lengyel felügyelet (KNF) vezetője, Matek Chrzanowski azt "tanácsolta" neki, hogy fogadjon fel egy bizonyos ügyvédet és fizesse ki neki díjként a bank piaci kapitalizációjának 1%-át, cserébe pedig a bank támogatást és védelmet kap a felügyelettől.A hírt követően a Getin Noble Bankot leminősítették, a banknál kisebb fajta pánik alakult ki, az emberek elkezdték kivenni betéteiket a bankból, lengyel Twitter-bejegyzések szerint egyre nagyobbak a sorok a lengyel pénzintézet fiókjai előtt.A kenőpénzes botrányra nem csak a Getin Noble, hanem más lenygel bankok papírjai is esnek, ugyanis megvan az esélye annak, hogy ha a Getin Noble likviditási problémákba ütközik, akkor a többi banknak kell a hátát tartania ezért.A lengyel bankszektort és pénzügyi felügyeletet érintő botránynak a külföldi befektetők sem örülnek, a bankpapírok mellett a zloty is erősen gyengülni kezdett. Chrzanowski az ügy kirobbanásakor lemondott, a KNF élére Marcin Pachuckit nevezték ki, aki azt mondta, mindent megtesznek a lengyel pénzügyi rendszer stabilitásáért, és ha szükséges, lépni fognak.A hír a zlotyt is megrengette, jelenleg kéthetes mélypontján van az euróval szemben: