Bankunióért kapálózik Brüsszel, de a németek egyelőre legyintenek rá

Az EU egységes költségvetést és pénzügyminisztert szeretne, ez viszont addig valószínűleg nem fog megvalósulni, amíg a bankunió teljes mértékben létre nem jön.Donald Tusk, az Európai Tanács vezetője szerint az európai bankunió létrehozása "lehetséges és szükséges". Egyes közgazdászok is azon a véleményen vannak, hogy az euróban való bizalmat is jelentősen növelné, ha a reformokat végig vinnék. Más elemzők szerint az államadósság krízist sokkal könnyebben lehetett volna kezelni a bankuniónak köszönhetően.A bankunió lényegében egységesítené az európai bankok felügyeletét és a krízismenedzsmentjét is. A jelenlegi felállás szerint az EKB felügyeli a bankokat és a bankszanálási hatóság (SRB) közbelép, ha egy bank csődbe megy. A következő lépés egy euroövezeti betétbiztosítási alap lenne, de ezt eddig nem sikerült megépíteni, mivel a hollandok és a németek azt szeretnék, ha a tagállamok többet tennének a bankjaik stabilizálásáért és az EU-s szabályok tiltanák a túlzott kockázatvállalást.Ralph Brinkhaus, a német CDU egyik tagja szerint a bankuniót lépcsőzetesen, szakaszonként kell felépíteni: "először a kockázatkezelést kell megvalósítani, majd jön az egységes felügyelet, utána az egységes átstrukturáló rendszer és csak utána az egységes betétbiztosítás. De még a kockázatcsökkentés sem valósult meg eléggé" - mondta.Sokak szerint a németek viszont túl szigorú kockázatcsökkentést szeretnének. Például vannak olyan tagállamok, amelyek aggódnak amiatt, hogy a német követelés, mely szerint a bankoknak céltartalékot kellene képezniük az állampapírjaikra is, csökkentené az állampapírok iránti keresletet és drágábbá tenné az adósságfinanszírozást. Van, aki szerint a berlini terv, hogy egy ország megmentése esetén egyszerűbben lehessen leírni az állampapírokat, szintén elijeszti a befektetőket.Minden esetre a kockázatcsökkentés halad, a nemzeti kormányok is egyre szigorúbb bankszabályokat vezetnek be és Brüsszel dolgozik azon, hogy az eurozónára nehezedő nem teljesítő adósságállomány mértékét csökkentse.Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke szerint a bankunió Európa "kínai nagy fala lenne" és olyan gyorsan fel kellene húzni, ahogy csak lehet.Tusk azt reméli, hogy a bankunióról további határozatok születnek majd júniusban, ehhez viszont a tagállamok rugalmassága és a német kormány stabilitása is szükséges lenne.