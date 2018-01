Beálltak a #metoo mögé a hedge fundosok, nyomás alatt a nagybankok

A #metoo mozgalom mögé olyan aktivista hedge fundok, mint a Trillium Asset Management, az Arjuna Capital és a Calvert Research is beálltak - ezek az alapok főleg olyan cégekre fókuszálnak, mint befektetési terület, ahol sok nő dolgozik, viszont kevesen töltenek be közülük vezető szerepet.. Az ilyen, társadalmi szempontok alapján befektető alapokba 4,7 milliárd dollár ömlött tavaly.A Trillium támogatásával korábban a Palo Alto Networks közgyűlésen a részvényesek benyújtottak egy határozatot, mellyel, vagyis egy dokumentumot arról, amely részletezi a munkaerő gender- és etnikai összetételét. A megjelent részvényesek 51%-a elfogadta a döntést, de végül a hiányzó részvényesek miatt nem sikerült implementálni a határozatot.Jonas Kron, a Trillium vezére szerint a #metoo mozgalom miatt egyre nagyobb támogatást kaptak majd az ilyen kezdeményezések, melyek tavaly ősszel még csak 30%-os támogatást élveznek.A 100-nál több alkalmazottal rendelkező amerikai cégeknek egyébként évek óta kell készíteniük diverzitási beszámolókat, de ezeket az állami felügyeleti szerveknek kell csak benyújtaniuk, nem kötelező közzétenniük. A nagybankok közül a JP Morgan, a Citigroup, a Bank of America és a Wells Fargo mégis publikálja a jelentéseket.A JP Morgan számai például azt mutatják, hogy. A Reuters a számokat úgy kommentálja, hogy "nem mindig mutatnak haladást."A Crossmark Global Investments szerint egyre több befektetőt érdekel majd, hogy a megfelelő diverzitás fellelhető legyen egy adott pénzintézetnél, ahogy ez a kérdés a társadalom egyre szélesebb támogatását nyeri majd meg.Bár a pénzintézetek közzéteszik, hány nő dolgozik náluk, azt nem teszik közzé, hogy pontosan mennyit fizetnek nekik, vagy kisebbségi dolgozóiknak bizonyos munkakategóriákban. Az Arjuna hedge fund viszont nyomást gyakorolt a Citigroupra és a Bank of Americára, ahol. Az Arjunának ez viszont nem volt elég, szeretnék munkakörökre lebontva is látni az arányszámot és szeretnék más bankok, mint a Wells Fargo arányszámait is látni.