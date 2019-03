Beint az EKB a Deutsche Banknak és a Commerzbanknak?

Hasonló témák is terítéken lesznek Hitelezés 2019 konferenciánkon, nem érdemes lemaradni! ÁTTEKINTÉS

Az Európai Központi Bank felügyeleti szárnyának (SSM) elnöke, az Európai Bankhatóság (EBA) éléről érkező Andrea Enria most először adott interjút új minőségében. A Financial Timesnak azt mondta, "nem különösebben" tetszik neki a nagy nemzeti szereplők (angolul national champions) létrehozatalának ötlete. Felügyeleti szervként különösen nem akarnak egy meghatározott strukturális változás mellé állni, és figyelmen kívül hagynak minden, az összeolvadások mögött felfedezhető politikai törekvést.A Deutsche Bank és a Commerzbank egyedi esetét konkrétan nem kommentálta a felügyeleti vezető, de egyértelmű, hogy a két legnagyobb német bank összeolvadásával kapcsolatos tervek miatt került elő a téma az interjúban. Enria még azt megelőzően nyilatkozott, hogy a két német bank elismerte volna, hogy tárgyalásokat kezdtek egymással.Az SSM jelenleg 117 nagy és komplex európai bankot felügyel, rajtuk kívül 6 nagy és 17 kisebb intézmény kerülhet a szárnyai alá a Brexit miatti székhelyáthelyezések nyomán, ezzel a felügyelt pénzügyi intézmények összesített mérlegfőösszege 6%-kal, 21 200 milliárd euróra emelkedhet.A Reuters mindeközben arról értesült, hogy a Goldman Sachs és a Citigroup ad tanácsokat a két társaságnak az összeolvadás ügyében, a Deutsche Bank a Freshfields jogi iroda, a Commerzbank pedig a Rothschild, valamint s a Hengeler Mueller jogi iroda tanácsait is igénybe veszi.Itt írtunk részletesen a két bank összeolvadásának szempontjairól, előkészületeiről: