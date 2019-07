Bejött a váltás a Credit Suisse-nél, 45%-kal ugrott a profit

Úgy tűnik, bejött a bankvezér, Tidjane Thiam terve, miszerint a pénzintézetet a volatilis befektetési banki területről inkább a vagyonkezelés felé tereli, a bank vagyonos ügyfeleitől ugyanis 9,5 milliárd frank folyt be a második negyedévben.Jól teljesített a Credit Suisse fő kereskedési üzletága is, a részvény és kötvényüzletág bevételei is nőttek, ellensúlyozva ezzel az ázsiai kereskedési részleg visszaesését.A bank nettó eredménye 45%-kal 937 millió frankra nőtt a második negyedévben az egy évvel korábbi adathoz képest, ezzel az elemzők által várt 788 millió frankos konszenzust is felülteljesítette a Credit Suisse. A pénzintézet bejelentése szerint idén eddig 570 millió franknyi részvényt vettek vissza a tervezett egymilliárd franknyiból.A Global Market üzletágában (amely magába foglalja a kötvény- és részvénykereskedési részlegeket) a kötvényrészleg bevétele 11%-kal, a részvényé pedig 3%-kal emelkedett éves összevetésben.A bankvezér a bank közleményében kitért arra, hogy a mostani eredmények azt mutatják, beérett a három éve tartó restrukturálási program a pénzintézetnél. Kitérnek ugyanakkor arra is, hogy a harmadik negyedévben az ünnepek miatt számolnak a bevételek növekedésének szokásos lassulásával.A bank részvényeinek árfolyama egyelőre 2,45%-os mínuszban tartózkodik: