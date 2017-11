Beolvasztja a KBC brókercégét a K&H

Bár a KBC Securities (a már 2011-ben beolvadt KBC Equitas márkanevét megtartva) fióktelepként működött eddig Magyarországon, a beolvadás motivációi hasonlóak lehetnek a nem fióktelepként működő Erste Befektetési Zrt. esetében elindított beolvasztás okaihoz. A K&H közleménye is utal rá, hogy a működés és a folyamatok egyszerűsítése, az átfedések és duplikációk kiküszöbölése áll a háttérben.A hatékonyságjavítás mellett az Erste esetében is felmerült bankadókötelezettség-csökkentési szándék (ez a fióktelepek esetében is releváns) is szerepet játszhatott a döntésben. A KBC Securities jelentése szerint egyébként a tavalyelőtti 19,7 milliárd forint után tavaly 2,2 milliárd forintos adózás előtti nyereséget ért el.A kilencvenes évek végén, a kétezres évek elején már végigvonult egy nagy brókercég-beolvadási hullám Magyarországon, most ismét hasonlónak lehetünk tanúi.