Betett a Brexit a brit nagybankoknak

A Barclays az idei második negyedévben gyengén teljesített: a bank nettó nyeresége 1,03 milliárd fontot tett ki, az előző év azonos időszakában 1,28 milliárd font volt a profit, vagyis közel ötödével esett a nyereség.Mindezt a magas működési költségei és a nem teljesítő hitelek emelkedése okozta. 70 százalékkal nőtt a bank nem teljesítő hitelportfóliója az egy évvel korábbi 282 millió fonthoz képest 480 millió fontra emelkedett a nem teljesítő állomány, a működési költségek pedig 6 százalékkal emelkedtek.Ugyanakkor a bank menedzsmentje továbbra is tartja magát az évvégére kitűzött 9 százalékos ROTE célhoz, ezért további költségcsökkentéseket terveznek még idén. A bank részvényeinek árfolyama idén közel 20 százalékot zuhant, a bank menedzsmentje a befektetők bizalmát igyekszik visszaszerezni. A részvények esését a brexit hírek is tovább fűtötték, egy rendezetlen kiválás nagyon rosszul jönne most az amúgy sem túl jó állapotban lévő banknak.