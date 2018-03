Bevallotta egy nagy hibáját Buffett

Cége, a Berkshire Hathaway az elmúlt években több amerikai bank részvényeibe is bevásárolt, mint például a Wells Fargo, a Bank of America és a Goldman Sachs. A JP Morgan részvényeiből azonban kimaradtak - ismerte el. "Bárcsak a JP Morganbe fektettünk volna, hibát követtünk el" - ismerte el a neves befektető.Azt is elárulta, hogy személyes portfóliójában van némi JP Morgan papír, azonban ez minimális összegű, vagyonának nagy része Berkshire Hathaway részvényekben van.