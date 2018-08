Bezárnák a demokraták a bankok egyik aranybányáját

Az ötlet Cory Booker demokrata szenátor fejéből pattant ki; szerinte a túlköltésből fakadó költségek gyakran adósságba vernek olyan szegényebb ügyfeleket, akik elve próbálnak mindent megtenni azért, hogy ne adósodjanak el. Booker már el is készítette az erről szóló törvényjavaslatot, amit nem valószínű, hogy a republikánus többségű szenátusban elfogadnak majd.A túlköltési költségeket a bankok akkor számolják fel, ha valaki bankkártyával fizet vagy ATM-ből vesz fel pénzt, de már nincs a tranzakcióhoz elegendő egyenlege. Ilyenkor a bank ahelyett, hogy elutasítaná a kérelmet, gyakorlatilag meghitelezi az összeget a felhasználónak. Régen az amerikai bankok is inkább elutasították a tranzakciót, ha nem volt a felhasználónak fedezete, azonban a '90-es évek végén rájöttek, hogy ez is egy kiváló bevételi forrás. Olyannyira, hogy 2016-ban 15 milliárd dollárnyi bevételre tettek szert a bankok a túlköltésből, vagyis bevételük 10%-át ezen a csatornán szerezték meg.A túlköltésért átlagosan 35 dollárt fizetnek az ügyfelek, ami kb. 9700 forintnak felel meg. A költség nem vagyonarányos, tehát jellemzően akkor is ezt az összeget fizetik ki az ügyfelek, ha 1 dollárral lépik túl az egyenlegüket és akkor is, ha 500 dollárral.Egy tanulmány szerint ráadásul a túlköltési költségek 90%-át a felhasználók 18%-a fizeti ki, többnyire alacsonyabb vagyonnal rendelkező felhasználók.A túlköltés egyébként sokáig az egyik amerikai felügyeleti szerv, a CFPB célkeresztjében is állt, a Trump-kormány hatalomra kerülése óta azonban ejtették a témát.