Bizalomgerjesztő gyorsjelentés a Deutsche Banktól

Az egy évvel korábbinál több mint 10%-kal kisebb, 401 millió eurós adózás utáni eredményt ért el a második negyedévben a Deutsche Bank, de a folyamatban lévő szerkezet-átalakítás fényében ez is kisebbfajta csodának számít. A bevételeket a befektetési banki üzletágban 57 millió euróval növelte egy érdekeltség eladása.

A hitelezési veszteségek 21%-kal 95 millió euróra emelkedtek a Deutsche Banknál, de messze nem ez továbbra sem a legfontosabb ráfordítástétel a legnagyobb német banknál. A működési költségek 2%-kal 5,78 milliárd euróra emelkedtek a költségcsökkentési törekvések ellenére.

A nettó kamatbevételek eközben 11%-kal növekedtek egy év alatt, amiben már valószínűleg a kamatkörnyezet némi emelkedésének is van hatása. A nettó díj- és jutalékbevételek viszont eközben 6%-kal csökkentek, ami az ügyfélaktivitással kapcsolatos kihívásokra utal továbbra is. A kötvénykereskedési üzletág 17%-os bevételcsökkenést szenvedett el, és a válság kezdete óta most teljesített a leggyengébben - szemben sok amerikai bankkal -, de a bank közleménye szerint nem akarnak lemondani erről a tevékenységről továbbra sem.

A gyorsjelentés számai egyfajta bizalomerősítést jelenthetnek Christian Sewing vezérigazgató számára, aki 7000 fős elbocsátási tervekkel áprilisban vette át a társaság irányítását. Friss nyilatkozata szerint sikerült felgyorsítaniuk az átstrukturálásokat, és egészséges a bank mérlege.A Deutsche Banké Európa egyik legrosszabbul teljesítő bankrészvénye az idei évben.