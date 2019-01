Blockchainrendszert fejlesztenek a kínai bankok

A projekt hivatalos neve China Trade Finance Inter-bank Trading Blockchain Platform lesz (vagyis Kínai Kereskedésfinanszírozás Bankközi Kereskedési Blockchain Platform). A nagy kínai nevek mellett, mint a Bank of China vagy a Ping An, a brit-hongkongi HSBC is részt vesz majd a projektben. Az HSBC egyébként több hasonló blockchainrendszer fejlesztésén is dolgozik, a holland ING-vel karöltve már sikeresen teszteltek egy ilyet.A bankközi projekt technikai támogatását kínai cégek biztosítják majd, többek közt olyan vállalatok, mint a PeerSafe, ami tagja a Hyperledger konzorciumnak is. A szponzorok közt megtalálható többek közt az ENSZ fejlesztési bankja is.Működő prototípust várhatóan az idei évben dob majd piacra a bankszövetség.