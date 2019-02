Bombát robbantott a leleplező jelentés: tíz éve rohad a világ egyik legnyereségesebb bankszektora

Egy évtizeden át szemet hunyt a felügyelet

12 hónapon át vizsgálódott az ausztrál bankfelügyelet, a Banking Royal Commission Kenneth Hayne felügyelő vezetésével az ausztrál bankszektorban. Közel egy évtizeden át rengeteg bejelentés érkezett a pénzintézetek visszaéléseiről, a pénzintézeti lobbi viszont egészen 2017 novemberéig meggátolta a kormányt a vizsgálat elrendelésében, a felügyelet pedig zárt ajtók mögött, gyakran túl enyhén büntette, sőt, bizonyos esetekben mégA visszaélések annyira elharapództak 2017 végére, hogy már magukazért, hogy "visszanyerje a nyilvánosság a bankokba vetett bizalmát." A vizsgálatot Malcolm Turnbull, Ausztrália előző miniszterelnöke rendelte el, aki kezdetben szintén a szonda ellen volt, viszont már saját pártja is nyomás alá helyezte.A Royal Commission több mint 10 ezer bejelentést vizsgált ki, 130 tanút hallgattak ki, a sorozatot egy 530 oldalas jelentés publikálásával zárták, melyre tegnap került sor.Senki sem bújt ki a felügyelet vizsgálata alól: bankoktól kezdve pénzügyi tanácsadókon keresztül egészen a biztosítóig számos visszaélést fedett fel a felügyelet és tett javaslatokat ezek javítására.Az ausztrál pénzügyi szektort egyébként főleg négy nagybank dominálja, ezek összesen 410 milliárd ausztrál dolláros eszközállománnyal bírnak. Az ausztrál bankszektor a világ egyik legnyereségesebbje, emellett az ausztrál GDP 9%-át adják.

Rengeteg a visszaélés

Rengeteg esetben előfordult, hogy a pénzügyi intézmények olyan díjakat számoltak fel, amiért semmilyen szolgáltatás nem járt . Például több százmillió ausztrál dollárt zsebeltek be a pénzügyi intézmények olyan személyes pénzügyi tanácsadásért, amit soha nem kaptak meg az ügyfelek. Bizonyos esetekben még az is esetben előfordult, hogy halott ügyfelektől vontak le tanácsadási díjakat .

. Például több százmillió ausztrál dollárt zsebeltek be a pénzügyi intézmények olyan személyes pénzügyi tanácsadásért, amit soha nem kaptak meg az ügyfelek. Bizonyos esetekben még az is esetben előfordult, hogy . Sok esetben a biztosítók nem fizettek olyan biztosítottaknak, akik szívrohamot szenvedtek vagy mellrákot kaptak, de túlélték, hiába volt rá fedezetük.

olyan biztosítottaknak, akik szívrohamot szenvedtek vagy mellrákot kaptak, de túlélték, hiába volt rá fedezetük. Egyes pénzügyi intézmények eladtak olyan termékeket ügyfeleknek, amelyekre nem volt szükségük. Például egy 26 éves Down-szindrómásnak a Freedom Group értékesített egy biztosítást, majd amikor az édesapja fel akarta mondani a szerződést, egyszerűen bontották a vonalat. Gyakran előfordult persze az is, hogy jelzáloghitelt vetettek fel olyan ügyfelekkel, akiknek erre nincs szüksége.

Például egy 26 éves Down-szindrómásnak a Freedom Group értékesített egy biztosítást, majd amikor az édesapja fel akarta mondani a szerződést, egyszerűen bontották a vonalat. Gyakran előfordult persze az is, hogy jelzáloghitelt vetettek fel olyan ügyfelekkel, akiknek erre nincs szüksége. Volt, hogy lefizették a banki alkalmazottakat az ügyfelek, hogy kedvezőbb feltételekkel, hamis dokumentumokat elfogadva jussanak jelzáloghitelekhez.

az ügyfelek, hogy kedvezőbb feltételekkel, hamis dokumentumokat elfogadva jussanak jelzáloghitelekhez. Már a vizsgálat során, a vizsgálattól függetlenül kiderült, hogy a Commonwealth Bank of Australia számos ponton megsértette a pénzmosásra vonatkozó törvényeket, rekordösszegű, 700 millió ausztrál dolláros bírságot kapott. Szintén a vizsgálaton kívül derült ki, hogy a Citigroup és a Deutsche Bank kartelezett egy 2,5 milliárd dolláros ANZ IPO kapcsán.

Átfogó reformok lesznek

Megszüntetnék azokat a díjakat , melyeket a pénzintézetek azért számolnak fel, mert meghatározott időn keresztül tart egy pénzügyi terméket. Például előfordult, hogy egyes bankok csak azért számoltak fel plusz díjakat, mert egy ügyfél évekig megfelelően fizette a törlesztő részletét és ez már egy pénzügyi termék hosszabb időn keresztül való tartásának minősült a szemükben.

, melyeket a pénzintézetek azért számolnak fel, mert meghatározott időn keresztül tart egy pénzügyi terméket. Például előfordult, hogy egyes bankok csak azért számoltak fel plusz díjakat, mert egy ügyfél évekig megfelelően fizette a törlesztő részletét és ez már egy pénzügyi termék hosszabb időn keresztül való tartásának minősült a szemükben. 20 olyan visszaélést is felfedett a jelentés, melyre válaszul polgári peres vagy büntetőeljárás kezdeményezését javasolják, bár konkrét egyéneket nem neveztek meg, az érintett pénzintézeteket igen. 24 pénzintézet esetén javasolnak további vizsgálatot.

kezdeményezését javasolják, bár konkrét egyéneket nem neveztek meg, az érintett pénzintézeteket igen. 24 pénzintézet esetén Ha pénzügyi tanácsadást kap egy ügyfél, nem fizethet ezért díjat egyszerre a pénzügyi intézmény és az ügyfél is.

Egységesítenék a betegségek definícióit, így a biztosítók nem tudnak kibújni a fizetési kötelezettség alól a betegségek sajátos értelmezésére hivatkozva.

a betegségek sajátos értelmezésére hivatkozva. A felügyelet által kiszabott bírságoknak nyilvánosnak kell lenniük , több vizsgálatra, nagyobb büntetésekre van szükség. Új jogkörökben, például a nyugdíjtermékek felügyeletében is eljárhatna az ausztrál tőzsdefelügyelet, az ASIC (Ausztráliában egy sajátos államilag támogatott nyugdíj-megtakarítási rendszer működik, ez az úgynevezett superannuation).

, több vizsgálatra, nagyobb büntetésekre van szükség. Új jogkörökben, például a nyugdíjtermékek felügyeletében is eljárhatna az ausztrál tőzsdefelügyelet, az ASIC (Ausztráliában egy sajátos államilag támogatott nyugdíj-megtakarítási rendszer működik, ez az úgynevezett superannuation). Szigorúbban szabályoznák a sérülékeny helyzetben lévő ügyfelek kiszolgálását.

kiszolgálását. Kártérítési alapot hoznának létre, melybe minden banknak be kell fizetnie.

hoznának létre, melybe minden banknak be kell fizetnie. Létrehoznának egy állami támogatási rendszert is, azoknak a mezőgazdászoknak, akik környezeti tényezők miatt nem tudják fizetni hiteleiket. Az ilyen esetek miatt előforduló fizetésképtelenségből adódó extra díjakat eltörölnék.

"A közösségünk hatalmas árat fizetett a helytelen viselkedés miatt és nem csak pénzügyi szempontból. Üzletek mentek csődbe, [a pénzügyi intézmények] érzelmi stresszt és személyes fájdalmat okoztak és életek mentek tönkre" - kommentálta a jelentést Josh Frydenberg pénzügyminiszter.Csak hogy néhányat említsünk a számtalan visszaélés közül:"Hatalmas kárt okoztak ezzel a viselkedéssel egyéneknek és a pénzügyi szektor egészének" - kommentálta a jelentést Kenneth Hayne felügyelő.A Hayne-jelentés összesen, mellyel a pénzügyi felügyelet hatékonyságát javítanák és a pénzügyi intézményeket megreguláznák, az ausztrál kormány megígérte, hogy mind a 76 javaslatot megkövetik, azt még egyelőre nem tudni, milyen formában.Csak hogy néhány fontosabbat említsünk a 76 pontból:A javasolt szigorítás ellenére a bankrészvények nyitással indították a kereskedést,, felmerült ugyanis például egyes bankok feltörése is a vizsgálat során, melyre most nem került javaslat. Az elmúlt két évben persze ezek a részvények még így is 18%-os leértékelődésen mentek keresztül.

A jelentés után a pénzintézetek Canossa-járásba kezdtek, Anna Bligh, az ausztrál bankszövetség elnöke még a jelentés publikálása előtt azt nyilatkozta, hogy "a pénzintézetek nem tudtak megfelelni a magas elvásárolnak, melyeket az ausztrálok jogosan támasztanak az iparágnak." A jelentést úgy értékelte, hogy ezA bocsánatkérésekre már reagált is Hayne: "Nem elég, ha bocsánatot kérünk és megígérjük, hogy nem csinálunk ilyet többet, hiszen ez a múltban sem gátolta meg, hogy a probléma újra előforduljon. Itt az idő, hogy döntsünk arról, hogy mit cselekszünk a történtekre válaszul" - mondta a felügyelő.Források: BBC ( 1 2 ), New York Times ( 1 2 ), Guardian ( 1 3 ), ABC Wall Street Journal , Reuters, Insurance Journal