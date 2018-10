Bűnösnek ítéltek két kereskedők, akik a Libort manipulálták

Matthew Connollyt, a Deutsche Bank New York-i trading deskjének vezetőjét és Gavin Campbellt Black, egy származtatott piacokkal foglalkozó londoni kereskedőt összeesküvés és hálózatban elkövetett csalás vádjában találták bűnösnek. Az ítélethirdetésre később kerül sor."Még nincs vége," mondta Connolly ügyvédje, aki szerint a vezető trader ártatlan - hasonlóan vélekedett az esküdtszék is. A vezetőt összesen három vádpontban találták bűnösnek a hatból. Black ügyvédje jelezte, hogy "csalódott" az esküdtszék ítélete miatt és ő is harcolni fog ügyfele ártatlansága mellett.