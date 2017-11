CIB-vezér: az ingatlanhiteleknél alakulhat ki a legnagyobb veszély

A CIB-nél az elmúlt egy év alatt 25-30 bázisponttal szűkült a kamatmarzs, ami nem elhanyagolható mértékű nyomást gyakorol a jövedelmezőségre.

Napjainkra bevételeinknek kb. 50 százaléka származik a lakossági üzletágból és a stratégiánk jelentős növekedést irányoz elő ebben a szegmensben.

A legnagyobb veszély a korábban is sok problémát okozó ingatlanfinanszírozás esetén lehet, ha egyes bankok tovább lazítanak a kockázati paramétereiken.

Ez akár a kamatszint majdani emelkedése, akár egy újabb kedvezőtlen (világ)gazdasági fordulat esetén kockázatokat rejt magában. A válságot követő évek részben túlzottan óvatos üzletpolitikáját néhány cég esetében most túlzott hurráoptimizmus váltotta fel.

Jelen helyzetben a pénzintézetek feladata, hogy felelős hitelezéssel megakadályozzák egy hasonló nagyságrendű probléma kialakulását.

De az alkalmazáson keresztül akár 7 perc alatt tudunk személyi kölcsönt folyósítani. Már most is van néhány fiókunk, ahol az alapvető pénzügyi tranzakciók papír nélkül intézhetőek, de néhány hónapon belül ez a teljes fiókhálózatunkra kiterjed.

bízom abban, hogy a szabályozandó területek között a tranzakciós illeték is szerepel majd.

Jelentős kihívás, és az előrejelzéseink szerint ennek hatásával hosszabb távon kell számolnunk.Ilyen környezetben a jutalék jellegű bevételek szerepe felértékelődik: a kieső kamateredményt részben vagy egészben a jutalékeredmény növekedése tudja kompenzálni. A CIB-nél a kamat- és jutalékbevételek aránya napjainkra kb. 50-50 százalékra alakult, ami pozitívum. A jutalékeredményünket elsősorban a befektetési típusú szolgáltatásainkon keresztül tudtuk növelni, ami nemcsak számunkra, de ügyfeleinknek is előnyös, hiszen a betéti típusú megtakarításoknál nagyobb hozamú termékeket biztosítunk számukra. A kieső jövedelem kompenzálásának másik lehetséges forrása a digitalizáció, ami elsősorban a szolgáltatások költségeinek csökkenésén keresztül hat: ez még nem számottevő, hiszen most vagyunk a nagyobb beruházások, az újabb és újabb szolgáltatások bevezetésének stádiumában.Az eredményvonzat mellett ne feledkezzünk meg arról, hogy az alacsony kamatkörnyezet a kockázatkezelési területeket is kihívások elé állítja. Tanulván a múlt hibáiból úgy kell a hitelezési politikánkat alakítani, hogy egy növekvő kamatkörnyezet se okozzon fizetési problémát a hitelezett ügyfeleknél.A CIB Bank valóban tradicionálisan erős a vállalati oldalon, de hosszú ideje univerzális bankként működik, és közel 430 ezer lakossági ügyféllel ebben a szegmensben is meghatározó szereplők vagyunk. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy a CIB Bank már a 90-es években is élenjárt a lakossági banki innovációiban: erre törekszünk napjainkban is. A válság a nem kívánatos, jelentős veszteségeket okozó portfólió leépítése miatt ugyan mind eszközméretben, mind az ügyfelek számát tekintve a portfóliónk zsugorodását eredményezte, de a stratégiánk mindig is az univerzalitásról szólt.Versenyképes árazással, minőségi kiszolgálással és élenjáró innovációs megoldásokkal törekszünk arra, hogy ügyfélkörünket bővítsük. Az új lakossági hitelfolyósítások terén jelenleg 6 százalékos piaci részesedéssel rendelkezünk: a fogyasztóbarát lakáshitel-termékeinkkel és kedvező árazású személyi kölcsön termékünkkel ezt tovább szeretnénk növelni.Az MNB tartósan alacsony szinten akarja tartani a kamatokat, ami persze nem azt jelenti, hogy kockázati szempontból ne kellene felkészülni egy esetleges növekvő kamatpálya hatásaira. Az új jelzáloghitel-folyósítások 50 százaléka ma már fix kamatozású konstrukciókban történik, ahol az ügyfelek 5-15 éves ciklusra be tudják a jelenlegi alacsony kamatszintet fixálni. Ez a védelem és a felkészülés egyik eszköze. A másik, hogy aki mégis változó kamatozású konstrukciót választ, az is tudjon majd váltani egy emelkedési ciklus kezdetén: erre a lehetőségre nekünk, bankoknak fel kell készülnünk. Végül: úgy kell alakítanunk a hitelezési feltételeinket, hogy megakadályozzuk ügyfeleink túlzott eladósodását. 1 százaléknyi kamatemelkedés egy átlagos 1,5 millió Ft összegű 7 éves futamidejű személyi kölcsön esetén a CIB által kínált konstrukcióknál kb. 1000 Ft törlesztőrészlet-emelkedést eredményez, míg egy 10 millió Ft összegű, 20 éves jelzáloghitel konstrukciónál kb. 5-6 ezer Ft-tal nőne a törlesztőrészlet. A növekménynek nem szabadna fizetési nehézséget okoznia a szabályozói hitelezési elvárások betartása mellett sem, de mi a CIB-nél ennél is óvatosabbak vagyunk ügyfeleink védelme érdekében. Mind a jövedelemarányos törlesztéssel, mind az ingatlanok terhelhetőségével kapcsolatos szabályaink szigorúbbak a szabályozói követelményeknél, különösen az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező ügyfelek esetén. Emellett természetesen az NGM iránymutatásának és elvárásainak megfelelően a hitelfelvétel során tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, hogy jövedelmük, illetve a kamatszint változása milyen mértékben változtatja meg jelzáloghitelük havi fizetési kötelezettségét. Arra is van megoldásunk, ha az ügyfél mégsem tudna megbirkózni a magasabb kamatszint jelentette többlet fizetési teherrel: futamidő-hosszabbítással ebben az esetben szinten tartható a havi fizetési kötelezettség.A CIB-nél a múlt öröksége miatt még mindig viszonylag jelentős az iparági koncentráció ebben a szektorban, ezért mi nem tervezünk itt növekedést.A kkv-k egyre komolyabb kihívásokkal találkoznak, legnagyobb résznek ma a munkaerőhelyzet jelent nehézséget és kockázatot. Rövid távon ez egy teljesítési kockázatot jelent sok esetben, el tudja-e végezni a megnyert munkát a vállalkozó, be tud-e állítani a második/harmadik műszakba is munkavállalót, stb. Ugyanakkor már tetten érhető a költségek számottevő emelkedése is egyes ágazatokban, ez a nemzetközi versenyképesség csökkenését okozhatja bizonyos cégeknél.Továbbra is a munkaerőhelyzetnél maradva, a legtöbb kkv-cégvezető ma azt mondja, hogy munkájának legnagyobb részét HR-témákkal tölti. Kockázatot látunk abban, hogy ha egy cég(vezető) nem fektet elég energiát a humán erőforrás menedzselésébe, az komoly fluktuációval és ezen keresztül a jelenlegi munkaerőpiaci kihívások állandósulásával számolhat.Mindezek mellett soha sem volt olyan gyors a változás, mint napjainkban, és soha sem lesz olyan lassú a változás, mint napjainkban - azon kkv-k, akik a technológiai fejlődésre nem elég nyitottak, azok minden eddiginél gyorsabban kerülhetnek veszélyes helyzetbe. Pillanatok alatt alakulhatnak át iparágak, és igazán sikeresek azok tudnak lenni, akik kellő nyitottsággal és stratégiai gondolkodásmóddal mennek a változások elébe.Általánosságban nem látszik hitelezési buborék kialakulása a szegmensben, de az elmondható, hogy az alacsony kamatszint és a nagyon jó konjunkturális helyzet miatt jelenleg a legtöbb iparágban hitelezési boom figyelhető meg.Mi a fenntartható növekedés elérését célozzuk meg ügyfeleinkkel.Mind az állam, mind a piac számos módon igyekezett segíteni a válság következtében fizetési nehézségekkel küzdő adósokon. Az állam több alkalommal akár a piaci szereplők kárára hozott intézkedésekkel enyhítette a válság következtében megnövekedett fizetési terheket, működteti a Nemzeti Eszközkezelőt, törvényileg rendelkezett a kilakoltatási moratóriumról, bevezette a családi csődvédelem intézményét. A piaci szereplők pedig a hitelek átstrukturálásának lehetőségével, fizetési könnyítésekkel támogatták és támogatják még ma is azokat a bajba került adósokat, akik hajlandóak együttműködni. Ugyanakkor a követeléskezelői piac élénkülésével ezen adósok egyre nagyobb hányada kikerül a bankok kezeléséből.A CIB Bank stratégiájának meghatározó eleme a digitalizáció, ebben a piacvezető szerep elérését tűztük ki célul. Mobilalkalmazásunkat, amely már több díjat is nyert, ma már 135 ezer ügyfelünk használja. Nemrégiben bevezettük az új internetbanki felületünket is. Mobilalkalmazásunkon számos, a magyar piacon egyedülálló szolgáltatás vehető igénybe, mint például az a funkció, amely segítségével naponta kis összegeket takaríthatunk meg, mintha egy virtuális perselybe tennénk pénzünket.Ezek jelentős lépések. Ami a közeljövő terveit illeti: hamarosan lehetővé tesszük új ügyfeleink számára is a mobilalkalmazáson keresztüli számlanyitást és személyi kölcsön felvételét, biztosítások és befektetési termékek igénybevételét. A fintech cégek igenis részesei ennek a folyamatnak. Anyavállalatunknál központi koordináció működik, amelynek keretében több nemzetközi fintech céggel együttműködve történik az ügyfeleknek szóló digitális ajánlatok fejlesztése. A főbb együttműködési területek: biztonság, fraud, PSD2, social scoring. Külön öröm és büszkeség számunkra, hogy a CIB-et választotta az Intesa Sanpaolo nemzetközi divíziója az innovációs kompetencia központjának, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi divízión belül Magyarországon jelenhetnek meg legelőször a csoport új digitalizációs szolgáltatásai.Versenyhátrányba a szektor akkor kerülhet, ha lehetővé válik olyan szereplők belépése a piacra, akikre esetleg a pénzintézeti szektor tagjaitól eltérő szabályok vonatkoznak. Tranzakciós illetéket ma a Magyarországon székhellyel rendelkező banki szereplőknek kell fizetniük a pénzügyi szolgáltatások meghatározott köre után. Ha bizonyos típusú szolgáltatások nyújtása akár hazai, akár nemzetközi fintech cégek számára is lehetővé válik, akikre esetleg a tranzakciós illeték hatálya nem vonatkozna, azzal a pénzintézeti szektor valóban árazási hátrányba kerülhetne. Ez elsősorban szabályozói kérdés és úgy látom, hogy az MNB és az NGM is komolyan foglalkozik a pénzügyi digitalizáció kérdéskörével, úgyhogy