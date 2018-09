Csak úgy szórják a kínai hatóságok a bírságokat

A UBS Evidence Lab alatt a Guo vezette hivatal havonta 110 bírságot helyez ki, míg vezetése előtt ez a szám alig 26 volt.A legtöbb bírságot a bankok nem meglepő módon a nem teljesítő hitelállományuk leplezése miatt kapják a Guo vezette intézménytől, ebből is látszik, hogy a CBIRC (most már) tényleg elkötelezett annak érdekében, hogy leszámoljon a kínai gazdaságot mérgező rossz hitelállomány problémájával. A nem teljesítő adósság különösen a vidéki bankok mérlegében okoz problémákat.A legnagyobb kiszabott bírság eddig 110 millió dollár volt, amely miatt a szankcionált pénzügyi intézmény vezetőjének is távoznia kellett.Guo egyébként a kínai jegybank, a PBOC alelnöke is, korábban idén azt nyilatkozta, hogy a gazdaság stabilitásának érdekében elengedhetetlen fontosságú a háztartási adósság csökkentése és az árnyékbank-szektor elleni fellépés.