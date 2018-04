Csányi az utódlásáról: abszolút nem aggódom, hogy elveszne a cégcsoportom

az ember a gyerekeiből olyan embereket faragjon, hogy emberi képességek, tulajdonságok, iskolázottság tekintetében képessé váljanak tovább vinni azokat a cégeket, amiket felépítettem.

Az OTP rendkívül erős második-harmadik vonalbeli vezetéssel rendelkezik és biztos vagyok benne, hogy az öt gyerekem is megérdemli azt a jelzőt, hogy képesek tovább vinni azt, amit én elkezdtem. Abszolút nem tartok tőle, hogy az a cégcsoport, amit felépítettem, legyen az élelmiszeripar, vagy más terület, az a gyerekeim kezében elveszne.

Ha olyan ugyanazok a lehetőségek adva lesznek, amik számomra adva voltak és az a gazdasági környezet, akkor biztos vagyok benne, hogy el tudják érni ugyanezt.

A műsorvezető azon felvezetésére, hogy a következő 10-15 évben átadja az a generáció a stafétát a fiatalabbaknak, akik a rendszerváltás környékétől futtatták fel a vállalkozásaikat, és hogyan lehet ezt jól csinálni, hogy a kapcsolatok és a tudás jól kamatozzon, Csányi azt mondta: "sajnos én sem fogom látni, hogy jól dolgoztam-e és megfelelően adtam-e át".Azt viszont hozzátette, hogy azt tartja a legfontosabbnak, hogyEmellett egy vezetőnek abban is felelőssége van meglátása szerint, hogy a cégen belül is időben kiválassza a tehetséges fiatalokat. Utóbbi kapcsán kijelentette:Arra a kérdésre, hogy a gyerekeinek milyen növekedési lehetőségei lesznek a következő időszakban, úgy reagált, hogy ha bárki meg tudja mondani, hogy hogyan alakul a világ a következő 50 évben, akkor erre ő is tud válaszolni, majd hozzátette: