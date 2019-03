Csányi kitűzte a célt, az OTP leszállította az eredményt

Egymilliárd

Kezdjük a lényeggel: Csányi Sándor még tavaly szeptemberben arról beszélt, hogy az OTP profitja 2018-ban elérheti az egymilliárd eurót. A kijelentésnek azért volt hírértéke, mert az elemzői várakozások akkor még jóval alacsonyabban álltak, több elemző az után kezdte el felfelé húzni profitvárakozását és célárát is. És hogy sikerült-e elérni a tervet? Ez azon túl, hogy melyik eredménykategóriát nézzük (Csányi nem mondta, korrigált vagy számviteli profitban lehet meg a cél) nyilván attól is függ, milyen euróárfolyammal számolunk, a tavalyi átlagos EURHUF-fal 318,9 milliárd forint adódik, az OTP pedig tavaly 325,3 milliárd forint korrigált, és nagy hajrával (év végén volt egy nagyobb pozitív korrekciós tétel) 318,3 milliárd forint számviteli adózott eredményt ért el, vagyis előbbinél még túl is teljesítette a célt a bankcsoport, utóbbinál pedig nagyjából meglett, néhány százmillió forinton nem fogunk kukacoskodni. A bankvezér kitűzte a célt, a szervezet pedig leszállította az eredményt. Nice job!A tavalyi profit új rekord, a 318,3 milliárd forintos eredmény 13 százalékkal magasabb, mint 2017-ben és 32 százalékkal magasabb, mint a válság előtti, 2008-as profit, igaz, ez a bank már régen nem az a bank, mint egy évtizede volt, az akvizíciók miatt a csoport régiós lefedettsége jelentősen nőtt.

Milyen lett a várakozásokhoz képest?

A bankcsoport negyedik negyedéves összes bevétele nagyjából az elemzők által vártnak megfelelően alakult, de mivel a működési költségek mérsékelten várt felettiek lettek, a működési eredmény már 6 százalékkal, vagy 5,2 milliárd forinttal elmaradt a konszenzustól, ráadásul a kockázati költségek jóval magasabbak lettek a vártnál, a korrigált adózott eredmény is elmaradt a várakozásoktól. A korrekciós tételeknél jön aztán a csavar, az elemzői várakozások átlaga ugyanis 1 milliárd forintos mínusz, miközben ezen a soron a bank eredménykimutatásában több mint 15 milliárd forintos plusz áll (adózás után +15,3 milliárd forintot tettek ki a korrekciós tételek, ennek nagy részét MIRS-ügyletek (monetáris politikai célú kamatcsere-eszköz) eredménye (+18,8 milliárd forint adózás után) tette ki), így lehet az, hogy a konszolidált profit 17 százalékkal, 11,5 milliárd forinttal haladja meg az elemzői várakozások átlagát.

Csúcson a bevételek

Bár negyedéves bázison valamelyest csökkent az OTP összes bevétele, 2018 egészében így is meglett az új rekord, a bankcsoport összes bevétele közel 10 százalékkal 881,7 milliárd forintra emelkedett, Az év/év alapú növekedés egyrészt a magasabb állományoknak köszönhető, ez a hatás több mint ellensúlyozta a zsugorodó kamatmarzs okozta negatív hatásokat a bevételekre, de az is igaz, hogy a tavalyi eredményben már egész évben szerepeltek a korábban megvett horvát Splitska és szerb Vojvodjanska számai. Idén az időközben végrehajtott akvizíciók miatt további növekedés várható, bekerülnek ugyanis a könyvekbe az új bolgár, albán és szerb bank számai.

Marzsok

A bevételek úgy tudtak emelkedni, hogy közben a marzsok tovább szűkültek. Csoportszinten a negyedik negyedévben stabilizálódott a nettó kamatmarzs, és bár az év egészében 7 bázisponttal tovább csökkent, így is a menedzsment által előrejelzett 10-15 bázispontos csökkenésnél kisebb mértékű lett a visszaesés. A marzserózió mögött egyrészt az alacsony kamatkörnyezet, az erősödő verseny, a Splitska banka és a Vojvodjanska banka alacsonyabb kamatmarzsának összetételhatása, és a forinttal szemben gyengülő rubel miatt jelentkező összetételhatás áll.

A bevételek növekedésében összességében az játszott szerepet, hogy a konszolidált árfolyamszűrt teljesítő hitelállomány közel 15 százalékkal, több mint 1000 milliárd forinttal nőtt, gyakorlatilag minden csoporttagnál és minden kategóriában nőttek az állományok, kiemelkedő volt a növekedés a magyar (+18%), a szerb (+31%), az ukrán (+30%), az orosz (+30%) és a bolgár (+11%) operációban, a termékkategóriák közül legnagyobb mértékben a nagyvállalati (+20%), a mikro- és kisvállalati (+18%) valamint a fogyasztási hitelek (+14%) állománya nőtt, de 6 százalékos volt a jelzáloghitelek árfolyamszűrt állománybővülése is.

Költségek

A bevételek emelkedésével a költségek új csúcsra emelkedtek, ráadásul a kiadás/bevétel arány is új csúcsra ugrott. A költségnövekedésben szerepet játszott a Splitska és a Vojvodjanska akvizíciók okozta költségnövekedés, ennek a hatását kiszűrve 12 százalék helyett csak 8,2 százalék lett volna a növekedés. Legnagyobb mértékben a személyi jellegű költségek emelkedtek egyrészt a több országban 10 körüli vagy afölötti bérinfláció miatt, másrészt tavaly decemberben a nem vezető állású magyar munkavállalók részére 1 havi egyszeri rendkívüli bónuszt fizetett az OTP. A dologi költségek éves 10%-os emelkedése mögött (akvizíciók nélkül 3%) részben az általános banki működéssel összefüggő emelkedő költségek (bérleti díjak, postai és telefonköltségek), a magasabb felügyeleti díjak, valamint a digitális átalakítással kapcsolatos költségek állnak. Az éves árfolyamszűrt költségnövekedés akvizíciós hatás, illetve az egyszeri magyar bónuszkifizetés nélkül 6,8 százalék lett volna.

Portfólióminőség

A késedelmes hitelek aránya minden operációban csökkent, ezzel a válság előtti szintre esett, ebben azért eladások és leírások is benne voltak 176 milliárd forint összegben (árfolyamszűrten), a fedezettség pedig a legtöbb banknál tovább emelkedett.

A kockázati költségek a negyedik negyedévben 20, az év egészében pedig 26 milliárd forintot tettek ki, utóbbi 47 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. A kockázati költségek negyedéves bázison történő emelkedésének nem a portfólió minőségének romlása az oka, hanem egy technikai hatás: a bankcsoport több leánybankja esetében került sor a negyedik negyedévben az IFRS 9 szerinti a PD és LGD, valamint a makrogazdasági környezettel és kilátásokkal kapcsolatos paramétereket felülvizsgálatára, ami összességében egyszeri többlet céltartalék képzést eredményezett. A modellek újrakalibrálása elsősorban az orosz, ukrán, bolgár, román és szlovák leánybankoknál eredményezett jelentős q/q kockázati költség növekedést. A magyar operációban nagy volumenű céltartalék felszabadításra került sor.

Profit

A tavalyi negyedik negyedéves profit nagy részét a magyar alaptevékenység szállította, értelmezhető profitot még a bolgár, az ukrán és a horvát bank ért el, az orosz, a román, a szlovák és a montenegrói OTP veszteséges volt.

Mire számít a menedzsment?

A 2015-ös Közgyűlésen megfogalmazott 15 százalékot meghaladó tőkearányos nyereség (ROE) mutatóval kapcsolatos célkitűzés (12,5 százalékos elsődleges tőkemegfelelést feltételezve) továbbra is érvényben marad.

A magyar és szlovák bankadó várhatóan 16 milliárd forintos (adózás utáni) negatív hatásán túl a 2019-től várhatóan bevezetésre kerülő, jelenleg bizonytalan összegű román bankadó és az akvizíciók hatása eredményezhet érdemi korrekciós tételeket.

Az árfolyamszűrt teljesítő hitelek növekedési üteme - további akvizíciók hatása nélkül - 2019-ben 10 százalék körül alakulhat.

A nettó kamatmarzs 2019-ben várhatóan nem csökken a tavalyi második negyedéves szint (4,25%) alá. Az előrejelzés sem a már lezárt bolgár, sem a folyamatban lévő albán, szerb, moldáv és montenegrói, sem az esetlegesen megvalósulható további akvizíciók hatásával nem számol.

Amennyiben a külső környezet nem változik érdemben, a 2018-ashoz hasonló kedvező hitelminőségi folyamatok várhatóak 2019-ben is. A késedelmes hitelek aránya tovább csökkenhet, míg a hitelkockázati költség ráta szintje hasonlóan alakulhat a 2018-as szinthez.

A működési költségek árfolyamszűrten és akvizíciós hatás nélkül mintegy 4 százalékkal nőhetnek alapvetően a bérinfláció, a folytatódó digitális és IT transzformáció, valamint az erős organikus növekedés miatt, viszont ezeket a hatásokat részben ellensúlyozzák a Horvátországban jelentkező költség-szinergiák.

A 2018-as év után idén fizetendő osztalék mértékére vonatkozó javaslat a 2017-es év után kifizetett osztaléktömeggel megegyező összegű, 61,32 milliárd forint lesz.

A 2019-es év után javasolt osztalék mértékére vonatkozó javaslatot a menedzsment 2020 első negyedévében fogja kialakítani (hasonlóan a 2018- as osztalék kapcsán folytatott gyakorlathoz), figyelembe véve a megvalósuló organikus növekedési ütemet és az akvizíciós lépéseket.

A bolgár akvizíció 2019 januárjában lezárult; az albán, az új szerb, a moldáv, valamint az új montenegrói tranzakciók folyamatban vannak. Ezen bankok összesített saját tőkéje 2018 végi, illetve a legfrissebb elérhető adatok alapján mintegy 1 milliárd eurónak megfelelő összeg. Ugyanakkor, a menedzsment vizsgálja további részvényesi értékteremtő akvizíciók megvalósításának lehetőségét, az organikus növekedés biztosításához szükséges tőkén túlmenően termelődő tőkét a menedzsment jelentős részben további értékteremtő akvizíciókra szándékozik allokálni. A korábbi akvizíciókkal kapcsolatban még egy fontos információ: az OTP az eladó kérésére egyik 2018-ban bejelentett tranzakció vételárát sem hozza nyilvánosságra, de annyit elárultak, hogy összességében a 2017 eleje óta megvalósult és bejelentett tranzakciók súlyozott vételára lényegileg megegyezett a saját tőke könyv szerinti értékével.

Árazás

2019-re egészen részletes várakozáscsokorral állt elő az OTP vezetése:Az OTP részvényei továbbra is a magasabban árazott bankpapírok közé tartoznak, nem véletlenül, a magyar bank ROE-ja is jóval magasabb, mint a szektortársaké.

P/E alapon még mindig az olcsóbb bankpapírok közé tartozik az OTP, igaz, nem is várnak kiemelkedő profitnövekedést a következő években a banknál az elemzők.