Cudar évre számíthatnak, akik kínai bankokon akarják megszedni magukat

Főleg a kisebb bankok érzik majd a nyomást, amelyeknek egyre inkább az állami tulajdonban lévő riválisaiktól kell majd likviditást szerezniük, de az olyan nagybankok, mint az Industrial and Commercial Bank of China is csökkenő ütemű profitnövekedéssel számolhatnak majd. A nettó bevételnövekedés az "egyszámjegyű számok alsó tájékán" lesz jövőre.A Fitch hozzátette: a 19 000 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező árnyékbank szektor jövőre még nagyobb felügyeleti figyelmet kap majd. A kínai felügyelet azután kezdett el érdemben fellépni az ország eladósodása ellen, hogy a gazdaság méretének 260%-ára fújódott Kína adósságállománya.A hitelminősítő a kínai bankok kilátásait továbbra is stabilan tartja, mivel az állam jelentős támogatását élvezik.