Cukorkát kínál a brit jegybank a Brexit után is maradó bankoknak

A City pénzügyi szolgáltatási cégei bonyolítják a többi 27 EU-tagország részvény- és kötvény-kibocsátási ügyleteinek több mint a felét, valamint az EU devizapiaci forgalmának és az OTC-kamatpiaci származtatott termékek uniós kereskedelmének több mint a háromnegyedét.

A brit jegybank szerda este Londonban ismertetett, rendkívül összetett 32 oldalas javaslatcsomagjának lényege az, hogy, ahelyett, hogy ezeket igen költséges módon újonnan feltőkésítendő, külön tőkemegfelelési kötelezettségekkel működő leányvállalatokká kelljen átalakítaniuk.A Bank of England a szerdán bemutatott tanulmányban nem titkolja, hogy a brit pénzügyi stabilitás fenntartását is szem előtt tartotta, amikor összeállította azA brit jegybank adatai szerint jelenleg 160 külföldi bankcsoport tart fenn fiókintézményt Londonban, ezek közül 77 székhelye van az Európai Gazdasági Térségben (EEA). E bankokAz EEA-csoportnak az EU-országok mellett az Európai Unióval szoros szerződéses együttműködést folytató Norvégia, Izland és Liechtenstein is tagja.A Bank of England szerdai tanulmánya szerint e külföldi székhelyű londoni bankfiók-intézmények a brit bankrendszer teljes eszközállományának hozzávetőleg 30 százalékát adják; ez négyezer milliárd font (több mint 1,4 milliószor egymilliárd forint) banki eszközértéket jelent.Nemrég a Bank of England kormányzója,Carney egy londoni üzleti rendezvényen elmondta: a pénzügyi szolgáltatási szektor a brit hazai össztermék (GDP) 7 százalékát adja, egymillió alkalmazottat foglalkoztat, és évente 70 milliárd font (25 ezer milliárd forint) adót fizet. Ez a brit költségvetés teljes adóbevételének 11 százaléka.A Bank of England kormányzója kiemelte azt is, hogy a pénzügyi szolgáltatási szektor a brit gazdaság legfontosabb exportőre; az ágazat külkereskedelmi többlete évente 60 milliárd font, a brit GDP-érték 3 százaléka.A Bank of England szabályozástechnikai ajánlata, amely megkönnyítené a külföldi EU-bankoknak londoni érdekeltségeik megtartását a Cityben,Az Európai Bizottság álláspontja szerint ugyanis - amelyet Michel Barnier, a brüsszeli testület Brexit-főtárgyalója e héten megerősített - a londoni pénzügyi szektor befektetési szolgáltatásokat nyújtó vállalataiLondon hivatalos érvelése szerint ugyanis e tagsághoz olyan feltételeket kellene teljesíteni, mintha a brit EU-tagság meg sem szűnne.