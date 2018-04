Duplázott a Takarékbank

a nettó kamatbevételek 41 százalékkal, 6,6 milliárd forintra ugrottak, főként a hitelállomány növekedésének köszönhetően,

a nettó jutalék- és díjbevételek 15 százalékkal, 8,9 milliárd forintra emelkedtek, amit mindenekelőtt a hitelezési jutalékok és az állampapír-forgalmazásból származó jutalékbevételek gyarapodása segített elő.

A Takarék Csoport 2017-ben jelentős bővülést ért el mind a lakossági, mind a vállalkozói kihelyezésekben. A hitelezési aktivitását 30 százalékkal növelve, összesen 410 milliárd forintnyi új hitelt folyósított, csaknem 90 milliárd forinttal többet, mint 2016-ban. A befektetési szolgáltatások területén pedig a Takarékbank megőrizte az ország legnagyobb értékpapír-forgalmazó hálózatának pozícióját.

További részletek az FHB tavalyi teljesítményéről:A Takarékbank mai éves közgyűlésén a részvényesek elfogadták a pénzintézet 2017. évi beszámolóját. A kontrolling jelentések alapján készült tájékoztató szerint a Takarékbank nettó bevételei tavaly elérték a 17,2 milliárd forintot, ami 23,1 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi értéket. Ezen belülBár főként a szaporodó integrációs feladatokkal összefüggésben 19,78 százalékkal nőtt a működési költségek összege is, a bank bevételei bőven ellensúlyozták a kiadások emelkedését.A Takarékbank saját tőkéje a 2016-os osztalékfizetés után 25,1 milliárd forintra bővült, aminek következtében a Takarékbank és a szövetkezeti hitelintézeti integráció tőkemegfelelése stabil. A Takarékbank 24,89 százalékos sajáttőke-arányos adózás utáni nyeresége mintegy 10 százalékponttal haladta meg a hazai hitelintézeti átlagot - közölték.2017 októberében a Takarék Csoport elfogadta Digitális stratégiáját, amelynek keretében megvalósul az egységes web, netbank és netbróker szolgáltatás. Útjára indult a Takarék mobil bankfiók, amely mindenekelőtt a kisebb vidéki településen élő lakosok, vállalkozók és önkormányzatok számára teszi elérhetővé a korszerű pénzügyi szolgáltatásokat. Másrészt megnyílt az első teljesen automatizált bankfiók, a Takarék Smart Point. S további digitális csatornák fejlesztését is elkezdte a Takarék Csoport, az Egységes Informatikai Rendszerrel összhangban, így vezette be a Takarék mobil applikációt.A takarékok integrációs szervezete, az SZHISZ is ma közölte tavalyi számait: