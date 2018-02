Durva csalás bukott ki a kínai bankszektorban

A bankok túlságosan az üzletfejlesztéssel foglalkoztak anélkül, hogy az ügyfeleiket ismerték volna

A felügyelet közleménye szerint egy bűnözőcsoport rossz minőségű aranyat használt fedezetként ahhoz, hogy hitelt vegyen fel több pénzintézettől, többek közt olyan állami szereplőktől, mint a Commercial Bank of China és a Postal Savings Bank of China. A botrányban érintett pénzintézetek mintegy 19 milliárd jüannyi hitelt folyósítottak a csalóknak.A kínai bankfelügyelet szerint az eset a pénzintézetek belső ellenőrzési rendszereinek gyengeségét mutatja.- kommentálta a hatóság.A kínai bankoknal a Reuters szerint egyébként gyakori probléma, hogy a folyósított hitelekhez szolgáló fedezet rossz minőségű vagy egyenesen csak papíron létezik.A PSBC 10 millió jüanos büntetést kapott, míg az ICBC 6,5 millió jüannyi bírságot kapott, 104 banki alkalmazottat is megbüntettek.