Durva összeomlásra készülnek a britek

A brit GDP 4%-ot esik,

a font 0,85 dolláros értékre esik vissza,

a világgazdaság 2,4%-ot esik vissza,

a kínai lakossági ingatlanpiac 40%-os leértékelődésen megy keresztül,

a brit munkanélküliség magasabb mértéket ölt, mint a 2008-2009-es válság alatt,

a lakossági hitelpiac összeomlik, a brit ingatlanárak 33%-ot esnek, míg a lakossági ingatlanárak 40%-ot zuhannak.

Idén zajlott le a brit bankszektor negyedik éves stressztesztje, mely során azt tesztelték, hogy a pénzintézeteknek van-e elég likviditásuk és elég erős tőkepozíciójuk ahhoz, hogy egy durva gazdasági sokkot is kiheverjenek.A tesztet a Business Insider úgy jellemezte, hogy "elég apokaliptikus," mivel számos eszközosztály egyszerre zajló leértékelődésével és a gazdasági környezet gyors romlásával számolnak. Többek közt a következő paraméterekkel számolt az idei stresszteszt:A Bank of England stressztesztje persze nem jelenti azt, hogy ez a szcenárió meg is fog valósulni, vagy hogy a brit jegybank erre számít, inkább azt tesztelik, hogy mi lehet a lehető legrosszabb eshetőség.Az idei stresszteszt egyébként hasonlít a tavalyihoz, de úgy állították össze, hogy tükrözze a kínai gazdaság adósságállományának gyors növekedését is.Egy plusz elemet is beépítettek most a tesztekbe: azt is megvizsgálták, hogy küzdenének meg a pénzintézetek a piaci verseny felerősödésével a nulla közeli kamatkörnyezetben.