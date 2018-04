Ebből nagy baj lehet: felütötte fejét a válságot kirobbantó trükk

Tíz éve a jelzálogfedezetű értékpapírokat okolták a válság kirobbanása miatt, a hozaméhes befektetők viszont úgy tűnik, ezt elfelejtették, újabban ugyanis rekord pénzek áramlanak ezekbe a befektetésekbe - írtunk a jelenségről a múlt héten.Pedig még a múlt héten is jelentős, 2 milliárd dolláros bírságot kapott az egyik brit nagybank, a Barcylas, amiért több milliárd dollárnyi veszteséget okozott ügyfeleinek a válság előtt, jelzáloggal fedezett értékpapírok hibás értékesítésével. Financial Times most újabb cikket jelentett meg a témáról, amelyben arról számol be, hogy a Bank of England "Term Funding Scheme" nevű refinanszírozási programjában a Brexit-népszavazást követően részt vevő bankok és lakáskasszák körében a tavalyi zéróról 4,4 milliárd euróra emelkedett az értékpapírosított termékek értékesítése az idei első negyedévben.Évek óta nem látott ütemben zajlik náluk az értékpapírosítás, amely jelzáloghitelek és fedezetlen fogyasztási hitelek pénzáramlását alakítja át értékpapírok pénzáramlásává. A Santander márciusban 2012 óta nem látott dolláralapú jelzálogfedezetű értékpapír-kibocsátást hajtott végre, a Llyods pedig hitelkártyákból összecsomagolt portfóliót értékesített.