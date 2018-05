Egy bank véletlenül elhagyta 20 millió ügyfél adatait

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A vizsgálódó hatóságok megerősítették: az ügyfelek számlái nem kerültek veszélybe, hiszen az adatbázisok nem tartalmaztak PIN-kódokat vagy jelszavakat, csak neveket, címeket, számlaszámokat, tranzakciós adatokat. A bank nem is tapasztalt gyanús tevékenységeket a 19,8 millió számlához kötődően.Az adatbázisokat két mágnesszalagon rögzítették, melyek egyszerűen eltűntek. A Commonwealth Bank a 2016-os incidens után azonnal intézkedéseket tett az ügyfelek védelmében, ezért nem is tették nyilvánossá az incidenst.Egyébként a banki alaprendszerek egy része Magyarországon is a mai napig mágnesszalaggal működik.Érdemes megjegyezni, hogy Ausztráliában sosem látott bizalmi válság tombol, miután kiderült, hogy finoman szólva is számottevő a csalások mértéke az ország bankrendszerében: