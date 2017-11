Egy káoszba fulladt Brexitet is túlélne a brit bankrendszer

A brit jegybank azt is hozzátette az eredményekhez, hogy 2014 óta először egy pénzintézetet sem fognak ara utasítani, hogy növeljék a tőketartalékaikat a teszteken való rossz szereplésük miatt. A megfelelő likviditással és tőkével rendelkeznek ahhoz, hogy akár egy durva gazdasági sokkot is kiheverjenek. A teszt paramétereiről itt volt szó:Hét pénzintézeten - a Royal Bank of Scotlanden, az HSBC-n, a Barclayson, a Lloydson, a Santanderen, a Nationwideon és a Standard Chartereden - végezték el a teszteket.2016-ban a Barclays és az RBS még nem mentek át a teszteken, ma viszont már a BoE szerint a tőkehelyzetük jelentősen javult.A tesztekből az is kiderült, hogy a pénzintézetek egy rendezetlen Brexit esetén is tudnák támogatni a brit gazdaságot, azt az eshetőséget azonban nem vizsgálták, hogy mi lesz, ha a globális recesszió és a Brexit egyszerre zajlanak le.