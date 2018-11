Egyetemisták ötleteltek az OTP Businessnek

Az OTP Bank a Portfolio-t arról tájékoztatta, hogy a versenyzőknek - akik háromfős csapatokat alakítottak - azonos témájú esettanulmány alapján kellett a bank mentorainak segítségével egy-egy prezentációt kidolgozniuk, majd bemutatniuk a szakmai zsűrinek. A résztvevők áttekintették a vállalkozói piacot, majd a bank középtávú stratégiájához illeszkedően, jelöltek ki ügyfél szegmenseket, majd ezt követően dolgozták ki ötleteiket, javaslataikat.A zsűri értékelése szerint a győztes csapat tartalmilag és formailag is meggyőző javaslatokat, ötleteket mutatott be. A csapat tagjai: Tamás Zsanett, Mészáros Bence Benedek és Varnyu Iván. Az első helyért 900 000 forintos nyereményben részesültek.A tavalyi tapasztalatok alapján a versenyen résztvevő hallgatók a későbbiekben gyakornoki, vagy akár álláslehetőséget is kaphatnak majd az OTP Businesstől.