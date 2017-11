Egyre durvább fegyverekkel támadják a bankokat a kibertérben

A SWIFT a jelentést a BAE Systems fegyveripari vállalattal közösen rakta össze, melyből kiderül, hogy a hackerek akár egy évet is tölthetnek egy rendszer felderítésével, miután behatoltak."A támadók rugalmasak, türelmesek, elszántak és egyre kifinomultabbak," áll a jelentésben, melyben azt is leírják, hogy a fenyegetettség növelésével párhuzamosan a védelmi rendszerek biztonságát is növelni kell.Míg 2014-ben még csak öt támadást intéztek az FCA ernyője alatt álló bankok ellen, 2016-ban már 89-et. Többek közt feltörték a Tesco Bankot is, ahonnan 20 ezer számláról vittek el pénzt, míg 2016-ban észak-koreai hackerek 81 millió dollárt loptak el a bangladesi jegybankból.