Egyre nagyobb bajban egy olasz bank

A Veneto Banca 4,8 milliárd eurós készpénz puffert

Banca Popolare di Vicenza 12 milliárd eurós állami garanciát,

míg a világ legöregebb bankjának tartott Monte dei Paschi di Siena 6,6 milliárd eurót kapott.

Egyre több csontváz kerül elő a Banca Carig-nél: mint tegnap beszámoltunk róla, az EKB arra kérte a genovai székhelyű bankot, hogy mutassák be, hogyan fogják teljesíteni a minimum tőkekövetelményeket, miután a bank menedzsmentválságba került az utóbbi hetekben.A Genova székhelyű bank menedzsmentválsággal küzd, miután a bank elnöke és alelnöke, és két igazgatósági tag is lemondott az utóbbi hetekben, mivel nem értenek egyet a bank vezérigazgatójának döntéseivel.Ennek nagy valószínűséggel köze van ahhoz is, hogyEzt a bank is megerősítette, annyit közöltek, együttműködnek a hatóságokkal.A bank egy korábban felhalmozott nagy nem teljesítő hitelállományt görget maga előtt, emellett nagy kitettséggel rendelkeznek olasz államkötvényekben, ami azért probléma, mert az állampapírok leértékelődésével komoly veszteségeket szenvedhetnek el.Az olasz állam már több bank megmentésére kényszerült: