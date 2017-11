Egzotikus hitelminősítő mondott véleményt az OTP-ről

A három nagy hitelminősítő, a Fitch, a Moody's és a Standard & Poor's mellett időről időre más hitelminősítők is felhívják magukra a figyelmet, most a kínai Dagong Global jelentkezett be, és rögtön egy magyar vonatkozású hírrel, ugyanis véleményt mondtak az OTP-ről. A közlemény szerint a hitelminősítő intézet az OTP Bank Nyrt.-hez ꞌBBB+ꞌ hosszú lejáratú és ꞌA-2ꞌ rövid lejáratú hitelminősítést rendelt. A kilátás stabil.A Moody's-nál és az S&P-nél így áll az OTP:

Forrás: OTP