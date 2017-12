El sem hinnéd, melyik város lehet Európa új pénzügyi központja

Az amerikai bankcsoport bejelentette, hogy 250 új alkalmazottat vesz fel a varsói irodájába. Az új pozíciók hasonlóak lesznek azokhoz, amelyeket az 525 fős személyzet jelenleg betölt. A pénzintézet lengyel munkatársainak 85%-a általános banki tevékenységeket és a technológiai folyamatok kivitelezésével foglalkozik, míg páran kockázatkezeléssel, állampapírokkal és HR-rel foglalkoznak. Szeptemberben a Goldman után a JP Morgan is bejelentette, hogy 3000 új munkahelyet telepít Varsóba.A viszonylag magas végzettséggel és ahhoz képest alacsony bérekkel rendelkező lengyel munkaerő vonzó célponttá vált a nemzetközi bankok számára az elmúlt években. A JP Morgan és a Goldman mellett már a UBS, a Credit Suisse és a Citigroup is nyitott központot az országban, és a Standard Chartered is Varsót választotta az egyik közép-európai központjának.A munkahelyek Lengyelországba áramlásával egyidejűleg a pénzintézetek leépítik londoni központjaikat. Ugyan a Brexitnek nincs közvetlen hatása arra, hogy a bankok hol helyezik el alkalmazottjaikat, de sok bankár szerint a folyamat új lehetőségeket nyújt a pénzintézetek számára.Ugyanakkor Brent Watson, a Goldman lengyel technológiai és általános működési divíziójának vezetője szerint a bank már jóval a Brexit-szavazás előtt döntött lengyel munkahelyeinek számának bővítéséről. Varsó elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy az európai időzónához alkalmazkodva a pénzintézet hatékonyan szolgálja ki ügyfeleit a nap 24 órájában. Hamarosan sokak követhetik a bank példáját és Frankfurt, valamint Párizs helyett az olcsóbb, de jól képzett közép-európai munkaerőt választják majd - állítja az egyik befektetési bank közép-európai vezetője.