Eladnák Oroszország legnagyobb magánkézben lévő bankját

Az RIA hírügynökség szerint az Alfa-Bank cáfolta, hogy részt vettek volna bármilyen, a bank esetleges eladásával kapcsolatos tárgyaláson.Ezt nem sokkal megelőzően a Financial Times saját forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy az orosz állami VTB-t és az olasz UniCreditet is megkörnyékezték eladási ajánlatukkal az Alfa-Bank milliárdos tulajdonosai.A lap tudni vélte, hogy Mikhail Fridman, az Alfa Group elnöke 7-8 milliárd dolláros árat szeretett volna a bankért, összhangban annak 7,1 milliárd dolláros könyv szerinti értékével.Az UniCredittel több mint egy éve tárgyaltak (és a tárgyalások el is akadtak), a VTB-s tárgyalások pedig néhány hónapja zajlottak az FT forrásai szerint.Fridman az utolsó a pénzügyi szektorban azon hét bankároligarcha közül, amelyek finanszírozták Boris Jelcin 1996-os elnöki újraválasztását.