Elárulta egy fejvadászcég vezetője, kik után kapkodnak most a bankok

Declan O'Sullivan, a Kerry Consulting fejvadászcég vezetője a CNBC -nek mondta el, hogy a digitális bankolás és a fintech-cégek előretörése "nagyon megváltoztatja azt, ahogy a bankok megszervezik a toborzási funkcióikat."Elsősorban fintech-szakembereket, digitális stratégákat, kiberbiztonsági szakembereket és adatmenedzsereket keresnek most a pénzintézetek, főleg Ázsiában van belőlük hiány - itt rengeteg pénzt is költenek a fejvadászatra.Hozzátette, hogy bankárokból is egyre kevesebb van, hiába volt rengeteg munkanélküli szakember 2008 után, a piac már megváltozott, ahogy a válságot is magunk mögött hagytuk.