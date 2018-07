Elárulták az MKB vezetői, melyek voltak a digitális átállás legnagyobb kihívásai

Balog Ádám, az MKB Bank vezérigazgatója elmondta, hogy a digitális átállást azért hajtották végre, mert úgy vélik, komoly versenyképességi kihívás előtt áll a bankszektor, a bankoknak képesnek kell lenniük az olcsóbb, gyorsabb, könnyebb szolgáltatásnyújtásra. Az új rendszer olcsóbb lesz, hatékonyabb, illetve kevesebb ember kell az üzemeltetéséhez. Balog nem árulta el, hogy pontosan hány fővel fogják redukálni a bank személyi állományát, egyrészt mert "nem lenne elegáns," másrészt mert a munkaerőhiány szerinte inkább probléma, melyre az MKB IT-upgradeje is választ ad. A vezérigazgató hozzátette: egy bank sem tud működni hosszú távon a digitális átállás nélkül.Hetényi Márk, az MKB digitális igazgatóhelyettese elárulta, hogy az alaprendszer cseréjével az IT-architektúra is megváltozott, melynek segítségével újabb fintechcégekkel is partnerségre tudnak lépni - ezek a (többnyire API-alapú) partnerségek várhatóan 2019-től kezdődnek majd el. Lehetőség nyílik most már a digitális aláírásokra, gyorsabban paraméterezhető, ami miatt a termékfejlesztés felgyorsul, az új, digitális rendszerre építve pedig olcsóbb, egyszerűbb termékek, termékportfóliók is elérhetővé válnak majd az év vége felé.Hetényi kiemelte, hogy 4-5 év egy ilyen átállás, az MKB 2,5 év alatt végre tudta ezt a projektet. Az átállás 5 nap alatt történt meg (ebből 3 volt bankszünnap), közben "fenomenálisan nagy" mennyiségű feladatot oldott meg az MKB csapata.Koczka Dániel, az MKB IT-vezetője arról beszélt, hogy csak az adatok migrációja három napot vett igénybe. Rengeteg "ügyfélérdeklődés" érkezett az átállás közben, miközben az átlagos megkeresések számának 4-5-szörösére készült az MKB, végül ezt a kapacitást nem kellett kihasználniuk.Kovács Larissza, az MKB digitális ügyfélélmény igazgatója elmondta, hogy összességében alacsony mennyiségű probléma adódott az átállás alatt. A legtöbb hibát a kivonatokkal kapcsolatosan jelezték az ügyfelek. Bár az ügyfelek nagy részének esetén már megoldották ezeket a problémákat, még folyamatban van pár ilyen ügy. A kivonatokon túl néhol gond volt a belépésekkel, átutalásokkal - ezeket nagyrészt már megoldották -, és volt 1-2 "elszigetelt bejelentés" is, melyeken még dolgoznak.