Elbukhat a Deutsche Bank az amerikai stresszteszteken

Aggódnak az EKB bankfelügyeleti szervénél, hogy a Deutsche Bank nem fog átmenni az idei amerikai stresszteszteken. A bank 2015-ben, 2016-ban és tavaly is megbukott a teszten, de egy idei ismétlés az eddigieknél is nagyobb bizalomvesztéshez vezethet az ügyfelek és üzleti partnerek körében.Az amerikai Fed az eredményeket várhatóan júliusban közli majd, de ha a bank elbukik, további feltételeket szabhat annak befektetési bankjával szemben, ami tovább csökkenti az üzletág bevételi lehetőségeit az országban - mondja a Reuters által megkérdezett forrás.Nagy kérdés, meddig tudja fenntartani amerikai jelenlétét a német nagybank, mivel a Commerzbankkal való sikertelen fúziós tárgyalások után a befektetők és hitelminősítők is aggódnak a befektetési banki üzletág sorsa miatt. Az első negyedévben az üzletág bevételei 13%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva.