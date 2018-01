Elképesztő fejlemények a magyar bankbetéteknél

Látványosan növekvő vállalati állományok

a háztartások hitelállománya 2,5%-kal nőtt (ezen belül a lakáshitelek 3,4%-kal, a személyi kölcsönök pedig 26,8%-kal),

a háztartások betétállománya 7,6%-kal emelkedett (ezen belül a lekötött betétek 11,0%-kal visszaestek, a látra szólók viszont 20,1%-kal nőttek),

a vállalatok hitelállománya 8,4%-kal növekedett,

a vállalati betétállomány pedig egészen nagy mértékben, 18,8%-kal bővült.

Ha pusztán az állományokat nézzük az MNB ma közzétett statisztikáiban, akkor megállapíthatjuk, hogy 2016 novembere és 2017 novembere között, vagyis egy év alattAz alábbi három ábra mutatja mindezt. A lakosság esetében voltak nagyobb banki hitelportfólió-eladások is az elmúlt egy évben is (az UniCredit jelentette be ezeket, az Erste pedig 2016 novemberében hajtott végre követeléseladást), ezek nélkül néhány százalékponttal nagyobb lett volna a hitelállomány növekedése.

Elsőre meglepő lehet, hogy az alacsony kamatkörnyezet ellenére a betétek még nagyobb mértékben nőnek, mint a hitelek, de a (reál)bérek emelkedése magyarázatot ad a jelenségre, és a teljes nominális megtakarítási állomány is 5-10% közötti mértékben nőtt az elmúlt években. A betétek szerkezete viszont erőteljes átalakuláson ment keresztül: a lakossági betétek mindössze egyharmad van lekötve, persze minimális kamat mellett.

Sokkal lenyűgözőbb, amit a vállalatoknál látunk, hiszen a csaknem 20%-os éves betéti növekedésre nem nagyon volt példa eddig, és most már a hitelezési fordulaton is bőven túl vagyunk, dinamikus hitelbővülésről van ma már szó. A betétállomány növekedése tavaly egyértelműen elsősorban az EU-források beáramlásának volt köszönhető, ezek jó részét még el sem költötték a cégek (de ha el is költik, nagy arányban egy másik magyar cég számlájára kerülnek, így nem kerülnek ki a bankszektorból).

Kiütéssel nyert a személyi kölcsön

A lakáspiaci boom nyomán sok szó esik a lakáshitelek növekedéséről, de még nagyobb volt tavaly a személyi kölcsönök növekedése. Nemcsak az állománynövekedést tekintve (lásd fent), hanem az új kihelyezésekben is lekörözték a lakáshiteleket: 2017 első 11 hónapjában a lakáshitelek kihelyezése 39%-kal, a személyi kölcsönöké pedig 47%-kal volt nagyobb az egy évvel korábbinál. Bár a decemberi adatokat csak egy hónap múlva ismerjük meg, 2017 egészében a lakáshitelek új kihelyezése átléphette a 600 milliárd forintos, a személyi kölcsönöké pedig a 300 milliárd forintos "álomhatárt".

A 2008-as csúcsnak manapság így is csak alig több mint a felénél járunk az új volumenek szempontjából, ezen belül a lakáshitelek viszont már a 2008-as szint 70%-a környékén járnak, a személyi kölcsönök pedig meg is haladták azt. Ami viszont nagy különbség, hogy a szabad felhasználású jelzáloghitelek piaca szinte teljesen hiányzik, idővel azonban számítani lehet a megjelenésére

Az egyre növekvő mértékű hitelkihelyezések ellenére a magyar lakosság eladósodottsága csak kis mértékben nő, a nettó hitelfelvétel enyhe pozitívumot mutat csak. Ez a törlesztések nagy összegével magyarázható.

A vállalatok esetében a 12 havi gördülő adatok jóval nagyobb nettó hitelfelvételt mutatnak. Az elmúlt 12 hónapban a háztartások 174 milliárd forinttal, a vállalatok viszont 578 milliárd forinttal vettek fel több hitelt, mint amennyit törlesztettek.

"Eltűntek" a kamatok

Tovább csökkent a bankok forrásköltsége (a Bubor negatív tartományba is benézett), és megjelentek a minősített fogyasztóbarát lakáshitelek is az elmúlt hónapokban. E két tényező együttes hatására az új lakáshitelek THM-e az egy évvel ezelőtti 4,86%-ról 4,22%-ra csökkent.

Főleg a 3 és 5 éves kamatperiódusú új lakáshitelek kamatszintje csökkent, de a többi kategóriában is érzékelhető a változás.

A betétek árazása szempontjából nem beszélhetünk érdemi változásról, továbbra is jelképes a bankok által ezekre fizetett kamat.