Ellentámadásba lendültek a bankok a technológiai vezetőkért

Az elmúlt években az Egyesült Államok és Ázsia nagy technológiai vállalatai pénzügyi szolgáltatásokkal bővítették portfóliójukat és a siker érdekében a bankszektor tehetséges vezetőit csábították át magukhoz. A tehetséges munkaerő kiáramlása annak a jele, hogy a hagyományos pénzintézetek lába alól egyre inkább kicsúszik a talaj. A Google 2015-ben a Morgan Stanley pénzügyi vezetőjét, Ruth Poratot csábította át, míg a kínai e-kereskedelem feje, az Alibaba a Goldman Sachs alelnökét kérte fel a tengeren túli terjeszkedés vezetésére.Ugyan a legértékesebb munkaerő inkább a pénzintézetektől a technológiai vállalatok felé mozog, de egyre több nagybank kezd vadászni a technológiai vállalatok alkalmazottjaira. A pénzintézetek ezeknél a cégeknél keresik a munkaerőt, akik képesek betölteni az elsősorban technikai feladatokat, amelyekben a bankok nagy hiányt szenvednek. Számszerűsítve a pénzintézetek már több munkaerőt szívnak el a technológiai vállalatoktól, mint fordítva.A Citi hétfőn jelentette be, hogy felvette Zoher Karut, aki eddig az eBay vezető elemzője volt, de a társaság az elmúlt években már több technológiai szektorból érkező tehetségre is lecsapott. A bank az HSBC-vel, a Standard Chartereddel és más versenytársaival harcol az ázsiai kereskedelmi banki piac uralmáért. A pénzintézet célja, hogy magához csábítsa a régió fiatal, vagyonos ügyfélkörét, akik gyakran már csak a telefonjukat használják bankolásra.Az ázsiai piacokon a helyi vállalkozások is komoly versenytársnak tekinthetők, így a nagybankoknak gyorsan fel kell zárkózniuk technológiailag, hogy versenyképes szolgáltatásokat tudjanak kínálni.