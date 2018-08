Először az ingyen gyümölcs tűnt el, most az üzleti utakat korlátozza a nagybank

A lapnak nyilatkozó források szerint a banki felsővezetőknek szigorúan be kell tartaniuk a részlegük költségkeretét, miután Sewing figyelmeztette őket: ha a költségeket nem tudják kézben tartani, akkor azt sem fogja elhinni nekik, hogy a tervezett bevételnövelést véghez tudják vinni.A költségcsökkentés legjelentősebb részét a már korábban belengetett 7 ezer fős elbocsátás teszi ki, de a bankvezér igyekszik egyéb területek kiadásait is csökkenteni. Igaz, kis tétel, de korábban a gyümölcsnapokat is beszüntették a banknál, most pedig azt tervezik, hogy az üzleti utakat lehetőség szerint inkább vonattal oldják meg az érintett kollégák, a konferenciákon is kevesebben vehetnének részt a jövőben, sőt, van, aki szerint a végkielégítés sem olyan nagylelkű már, mint korábban volt.Azért nem minden részlegen vannak ilyen jellegű korlátozások, a Deutsche Bank ázsiai privátbankjában például sorra veszik fel az embereket, miután az ottani vagyonos ügyfelek rendkívül kedvező üzletszerzési potenciállal kecsegtetnek. Az ázsiai vagyonkezelői üzletág jelenleg 51milliárd eurót kezel, ami a második legnagyobb a német piacon lévő 93milliárd eurós vagyon után a nagybanknál.