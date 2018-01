Elővették a 10 évvel ezelőtti bankbotrányt, forró viták jöhetnek

Tíz évvel a banknak 4,9 milliárd eurós veszteséget okozó Kerviel-ügy után még mindig vitában áll a SocGen a hatóságokkal - számolt be meg nem nevezett forrásokra hivatkozva a Financial Times Kerviel cinizmusát mi sem jelzi jobban, mint hogy szerdán igazságosnak és bátornak nevezte a hatóságok döntését, miszerint a veszteség után eddig a bank által igénybe vett 2,2 milliárd eurós adókedvezményt mégis megfizettetnék a nagybankkal.A francia Le Canard Enchainé hetilap szerint a SocGen már 2017 tavaszán értesítést kapott adótartozása hatósági módosításáról. 2016 novemberében már pedzegette a francia média, hogy ismét elővehetik a bankot, egy bírósági ítélet ugyanis a bank belső ellenőrzését is részben felelősnek nyilvánította, és csökkentették Kerviel 1 millió eurós vagyoni jellegű büntetését is.Úgy tűnik, a bank mereven elzárkózik a 2,2 milliárd euró befizetésétől vagy arra akár céltartalék megképzésétől is, mondván, jogilag egyértelmű helyzet alapján vette igénybe a kedvezményt. Ha most újabb pereskedésre kerülne sor, az évekig elhúzódhat, így az elemzők meglehetősen bizonytalannak látják az ügy végkifejletét.