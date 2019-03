Ennyi volt: végelszámolják az NHB Bankot

A csekély számú betétesi kört az OBA a jogszabály által előírt 15 munkanapos határidőn belül kártalanítja, követelésüknek megfelelően ügyfelenként és betétenként akár 100 ezer euróig, több mint 31 millió forintig.

Megszólalt az OBA is

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma publikált határozatában visszavonta az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (NHB Bank) hitelintézeti és befektetési szolgáltatásra vonatkozó tevékenységi engedélyét, és elrendelte annak végelszámolását. A jegybank a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t (PSFN) jelölte ki végelszámolónak.A jegybanki intézkedések oka, hogy a hitelintézetnek - a helyzetének rendezése érdekében az MNB által elrendelt közel 90 napos, a betétkifizetési, kötelezettségvállalási részleges korlátozására vonatkozó időszakban -. Tekintettel arra, hogy a hitelintézet sem (a nagybetétesektől függő) üzleti modell jelentős átalakítása, sem a mindenkori fizetőképesség terén nem tett olyan érdemi lépéseket, amelyek a hosszútávú életképességet biztosítanák, az MNB az ügyfelek érdekének veszélyeztetettségére is tekintettel - összhangban a hitelintézeti törvény vonatkozó előírásaival - az engedély-visszavonás mellett döntött.Mint emlékezetes, a jegybank- azután, hogy egy átfogó vizsgálata nyomán tavaly augusztusban számos kötelezést írt elő és bírságot is kirótt az NHB Bankra - a hitelintézetnél tavaly decemberre rövid idő alatt kialakult likviditási problémák miatt 2018. december 18-i végzésében rendelte el a betétek kifizetésének ideiglenes korlátozását, 7 millió forintban maximálva a betétesek által felvehető összeget, megtiltotta a banknak újabb kötelezettségek vállalását, s ezen előírások betartásának ellenőrzésére felügyeleti biztost is kirendelt. Ideiglenes intézkedéseit az MNB 2019. január 17-i, illetve 2019. február 15-i végzéseiben további 30-30 nappal (végső soron a törvény által meghatározott lehetséges maximális időtartamig) meghosszabbította.Az NHB Bank részesedése a magyar hitelintézeti szektor összesített mérlegfőösszegének csupán 0,2 százalékát tette ki, likviditási és tőkehelyzete semmilyen módon nem fenyegette a magyar pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását. A nyilvántartások szerint az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) kártalanítás várható mértéke a sajtóban megjelent 10-12 milliárd forintos összeg töredékét teszi ki. Összesen 9 magánszemély és 49 vállalati betétes rendelkezett az OBA kártalanítás összegét is meghaladó betéttel a hitelintézetnél.Az NHB Bank befektetési üzletágánál található értékpapírok, ügyfélpénzek nem képezik a végelszámolási vagyon részét, ezért azok várhatóan teljes egészében kiadhatók. E pillanatban a betéteseknek, befektetőknek nincs teendője, az OBA és a PSFN rövidesen tájékoztatja őket a kifizetés részleteiről.A Hpt. 217. § (1) bekezdése alapján az OBA az MNB határozata közlését követő napon, 2019. március 15-én, a kártalanítás kezdő időpontján megkezdi és tizenöt munkanapon belül, azazAz NHB Banknál elhelyezett, OBA által biztosított, névre szóló betétek után az OBA betétesenként a betét tőke- és kamatösszege után fő szabály szerint legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelő kártalanítást fizet, mely a kártalanítás kezdő napját megelőző napi MNB árfolyamon számolva legfeljebb 31 445 000 forint kártalanítási összeget jelent.Abban az esetben, ha a betétes a 100 ezer eurónak megfelelő forint összeget meghaladó vagy az OBA által nem biztosított betétköveteléssel rendelkezik, akkor az OBA által ki nem fizetett betétrészre a hamarosan meginduló végelszámolási eljárásban hitelezői igénybejelentést lehet tenni.A kártalanítás érdekében a betéteseknek igénybejelentést nem kell tenniük. Az OBA a banknál lévő ügyféladatok alapján végzi automatikusan a kifizetéseket és arról személyre szóló értesítést küld a betétes NHB Banknál bejelentett állandó lakcímére, illetve székhelyére. Ezen túlmenően a kártalanítás módjáról, a kifizetések megkezdéséről az OBA a honlapján, a sajtóban közzétett, valamint az NHB Bankban kifüggesztett közlemények útján tájékoztatja a betéteseket.Az NHB Bank betéteseinek kártalanításával kapcsolatosan az OBA a következő napokban részletes tájékoztatást ad honlapján (www.oba.hu), valamint az NHB Bank honlapján elhelyezett közleményekben.