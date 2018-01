Erdogan és két bankvezére is belekeveredett az iráni olajbotrányba

Mehmet Hakan Attilát bűnösnek találta a New York-i törvényszék négy rendbeli összeesküvés vádjában, többek közt abban is, hogy az Egyesült Államokat akarta megkárosítani. Attila a török állam tulajdonában lévő Halkbank vezérigazgató-helyettese.A bankvezér amerikai bankokon keresztül segített Iránnak olajat és földgázt cserélni aranyra, az amerikai bankok tudomása nélkül. A tranzakciókat élelmiszerüzleteknek álcázta.Attila ügyvédje szerint a vezérhelyettes csak Reza Zarrab, a Halkbank vezérigazgatójának utasítására cselekedett.Zarrab elismerte, hogy ő szervezte le a tranzakciókat és azt is, hogy 50 millió dollárnyi kenőpénzt fizetett a török pénzügyminiszternek, hogy lebonyolíthassa az ügyletet. Zarrab azt is elmondta a törvényszék előtt, hogy szerinte a török elnök, Recep Tayyip Erdogan is tudott az üzletről.Erdogan szerint az egész per egy amerikai összeesküvés, mellyel az Egyesült Államok zsarolni akarja Törökországot.