Érik a munka gyümölcse a magyar Sberbanknál

Nagyon büszke vagyok rá, hogy már a tervezettnél egy évvel korábban, 2017 év végén pezsgőt bonthattunk a kollégákkal az első sikerek láttán: a Sberbank eredményei a bank 2013-as hazai piacra lépése óta évről évre határozott és tendenciózus javulást mutattak, tavaly pedig nyereséggel zártunk. Számokkal leírva mindez az jelenti, hogy a 2017-es évben 0,7 millió euró nettó nyereséget értünk el. A 2015-ben megfogalmazott üzleti stratégiánkat valósítjuk meg lépésről lépésre. Egy olyan utat jelöltünk ki magunknak, amelyen nem könnyű végig menni, de a végén a bank kikerül a hosszú ideje tartó negatív periódusból. Ez a stratégia a hatékonyság növelése és folyamatos költség kontroll mellett kiemelten koncentrál a lakossági ügyfélkörre, a kis- és középvállalatokra valamint a nagyvállalati üzleti finanszírozásra. E mellett kijelöl bizonyos termék és szolgáltatás csoportokat, amelyeket különös odafigyeléssel fejlesztünk. Ilyenek például a fedezetlen lakossági hitelek és a nagyvállalati kereskedelemfinanszírozás a vállalati szegmensben. Az eredmény céljaink egyelőre visszafogottak, mivel a nyereséges működés mellett befektetünk a jövőbe: a bank folyamatos informatikai és termékfejlesztéseket hajt végre azért, hogy piaci pozícióját még tovább javítsa.

Mint azt a Sberbank Russia alelnöke, Igor Kolomejszkij is megerősítette a közelmúltban, a Sberbank csoport régiós terveiről adott nyilatkozatában, nincs napirenden a Sberbank európai érdekeltségeinek, így a magyar leányvállalatnak az értékesítése sem, a bankcsoport továbbra is elkötelezett Magyarország mellett. Az elmúlt években rengeteget fektettünk a hosszútávon megtérülő projektekbe és ez így marad a jövőben is. A piaci igényekhez jobban alkalmazkodó új termékeket hozunk létre, valamint jelenleg is folynak az IT-fejlesztéseink - a nyár elején üzemeltük be megújult netbankunkat. A közelmúltban átalakítottuk a székhelyünket is: összeköltöztettük a központi munkatársainkat, hogy még hatékonyabban tudjanak együtt dolgozni. Mindez összességében arról tanúskodik, hogy a Sberbank hosszú távra tervez Magyarországon, stabil szereplője kíván lenni a hazai bankpiacnak.Mint az Európai Unióban működő és az EU joga által szabályozott bank, a Sberbank Magyarország Zrt. nem esik az EU szankciók alá. Ami az Egyesült Államok szankcióit illeti, az közvetlenül a magyar Sberbankot nem érinti. Összességében azt mondhatom, hogy a szankciók a Sberbank Magyarország stratégiai céljaink elérését nem befolyásolják, az ügyfeleinkkel ápolt kapcsolatainkra nincsenek hatással.Bízom benne, hogy valósággá válik a felvázolt gazdasági szcenárió, bár úgy gondolom, hogy nagyon kedvező gazdasági környezet szükséges ennek a forgatókönyvnek a megvalósulásához. 2030-ig 12 év van hátra és ez alatt nagyon sok minden történhet a gazdaságban már csak a hazai és a világgazdaság ciklikussága miatt is, amelyektől nyitott gazdaság lévén nem tudjuk függetleníteni magunkat. Mindenesetre én személy szerint nagyon örülnék, ha ez a forgatókönyv meg tudna valósulni: a gazdaság jó teljesítményéhez ebben az időszakban is a Sberbank Magyarország versenyképes termékei révén kíván hozzájárulni.

A bankok részéről üdvözölendőnek találom a kezdeményezést, és egyben indokoltnak is tartom a szektorra rakódó terhek csökkentését. Nemzetgazdasági szempontból is támogatom, hiszen a banki eredmények javulásával még hatékonyabban tudnánk segíteni a növekedést.A kormányzat több ízben is világossá tette, hogy nem terveznek a bankrendszert hátrányosan érintő lépéseket a közeljövőben ezért nem látok szabályozói, törvényalkotói kockázatokat. Rövidtávon a magyar gazdaság főbb mutatói stabilak, hosszabb távon láthatóak bizonyos kockázatok, amelyeket a nemzetközi tényezők is befolyásolhatnak, de bizakodó vagyok a jelenleg látható növekedési pálya megvalósulását illetően.Ami az árakat illeti, megfordítanám a kérdést: a Sberbanknak piaci versenyelőnye a kedvező árazás a lakossági szektorban, a díjainkkal tehát a többi hitelintézetnek kell versenybe szállnia. A vállalati szegmensben partnerként a vállalatok mellett szeretnénk állni nagy terveik megvalósításakor és magas színvonalon szeretnénk kiszolgálni a különleges ügyfél igényeket is. Kiemelten koncentrálunk a nagy energia ipari beruházásokra és a kapcsolódó beszállítói kör speciális igényeinek kiszolgálására valamint a külföldi, és ezen belül elsősorban a kelet-közép-európai és orosz piacra lépésben gondolkodó cégeknek szóló kereskedelem-finanszírozási megoldásokra. A kis-és középvállalatok igényeinek kiszolgálásában az NHP program keretében korábban is aktívan részt vállaltunk és most is komoly érdeklődésre számítunk az NHP fix januárban induló időszakában. A lakossági és mikro szegmensben az egyik legfontosabb törekvésünk, hogy a digitalizáció által nyújtott lehetőségek kiaknázásával növeljük a hatékonyságunkat és magasabb szintű kiszolgálást nyújtsunk ügyfeleinknek. A lakossági termékek vonatkozásában a személyi kölcsönök értékesítésére fogunk nagyobb energiát fektetni a következő években.Úgy látom, hogy 2018-ban a korábbi évek megfeszített munkája meghozza gyümölcsét. Az év végére a tervezettnél lényegesen jobb pozitív eredményt várunk, ami tovább javítja a bank tőke pozícióját és stabilitását.