Erős figyelmeztetés: világméretű válságot robbanthat ki az EU

Philip Hammond és David Davis szoros együttműködésre szólította fel az uniós és a brit szabályozókat a Brexitet követő időszakra is, az áruk és pénzügyi szolgáltatások áramlásáról szóló kiterjedt kereskedelmi megállapodás részeként. Ez biztosíthatja be szerintük, hogy a 2008-as válság "ne történjen meg újból".A szerzők szerint meg kell duplázni a közös erőfeszítéseket, és nem a bankszektor széttöredezésén, hanem a bankok közötti együttműködés erősítésén kellene dolgozniuk. Hammond és Davis ma Németországban tartózkodik, ottani üzleti csoportok számára kifejtve az EU által tervezettnél szélesebb kereskedelmi megállapodás szükségességének gondolatát. A formális tárgyalások erről márciusban kezdődnek meg az EU és Nagy-Britannia között.Kedden az Európai Bizottság vezető Brexit-tárgyalója, Michel Barnier szigorú hangot ütött meg a brit bankrendszer jövőjével kapcsolatban. Míg korábban egyértelműsítette, hogy a brit bankok nem tarthatják meg az európai útlevelet a kontinens országaiban, most továbbment: nem tesz általános érvényű intézkedést az EU-s szabályokkal ekvivalens új brit szabályok automatikus elfogadására. Szavai szerint egy ország, amely elhagyja az EU-t, nem húzhat hasznot tovább egyenlő sztenderdek szerint az egységes piacból.