Erősen kezdte az évet a magyar Erste, felkészültek július 1-jére

a működési bevétel 9%-kal, az adózás előtti eredmény közel 15%-kal haladta meg az egy évvel korábbit az első negyedévben a banknál,

az adózás előtti eredmény elérte a 9,4 milliárd forintot úgy, hogy a közel 4 milliárdos teljes évi bankadót az első negyedévben könyvelték el,

úgy sikerült növelni a profitot, hogy az eredményt javító céltartalék-visszaírások negyedéves értéke csaknem 1 milliárd forinttal csökkent,

javult a hatékonyság: a költség/bevétel arány 53,7%-ra apadt az egy évvel korábbi 54,6%-ról,

a tőkearányos megtérülés 8,6%-ról 9,2%-ra nőtt úgy, hogy az egy évvel korábbi felére rúgó, 20 milliárdos osztalék fizetnek csak ki idén a tavalyi eredmény után,

a bank NPL-rátája 5,3%-ról 3,4%-ra csökkent.

Jól kezdődött az év a magyar Erste Banknál,elnök-vezérigazgató ugyanis a társaság mai sajtótájékoztatóján ismertette:

az új kihelyezés 15%-kal, a vállalati hitelállomány több mint negyedével bővült egy év alatt, így a teljes ügyfélhitel-állomány 16%-kal emelkedett 12 hónap alatt,

az első két hónap gyengébb volt a jelzáloghitelezésben, a márciusi adat már erős volt,

a kezelt lakossági ügyfélvagyon 12%-kal 2700 milliárd forint fölé emelkedett, ezek kb. 40%-a betét (főleg látra szóló),

az aktív digitális ügyfélállomány a teljes ügyfélkör közel 50%-át teszi ki (4-5 százalékpontos éves növekedés), ezen belül a mobilbankot aktívan használok száma egyetlen negyedév (!) alatt 20%-kal emelkedett,

az eladott hitelkártya darabszámok szépen növekedni kezdtek, 10%-kal nőttek az egy ével korábbihoz képest, a személyi kölcsönök új kihelyezése 46%-kal, a céges mikrohitelek új kihelyezése 43%-kal ugrott meg,

a jelzáloghitelezésben továbbra is 10%-os, a fogyasztási hitelek területén 15%-os hitelállomány-bővülésre számítanak,

az azonnali fizetésre július 1-jére teljesen készen lesz az Erste, hiszen minden eddigi elvárt tesztet teljesítettek - válaszolta sajtókérdésre. Felkészültek az azonnali fizetés július 1-jei indulására, nem áll érdekükben az egyes bankok által szorgalmazott halasztás.

a negyedév végén 610 milliárd forint volt a teljesítő hitelállomány 1% alatti NPL-ráta mellett,

az előző év azonos időszakához képest 26%-kal nőtt a hitelállomány,

a kkv-hitelállomány 27%-kal, a nagyvállalati hitelállomány 15%-kal, a kereskedelmi célú ingatlanok hitelállománya 32%-kal bővült egy év alatt,

az új folyósítások a kereskedelmi ingatlanok esetében 50%-kal, a kkv-k esetében 90%-kal haladták meg az egy évvel korábbit az első negyedévben,

6300 vállalati ügyféllel rendelkeznek, szemben az egy évvel korábbi 6100-zal (többségük kkv), a vállalati hitel/betét arány 123%, jóval a piaci átlag fölötti,

a 610 milliárdos teljesítő hitelállományt év végére csaknem 700 milliárd forintra növelnék (évi közel 15%-kal).

A lakossági üzletágbanvezérigazgató-helyettes szerintA Portfolio kérdésére Harmati László elmondta: 13-14%-os a piaci részesedésük a jelzáloghitelek területén, a változó kamatozású jelzáloghitellel rendelkezőknek kiküldendő levelek esetében is számolni lehet hasonló aránnyal. A kamatfixálás lehetőségére azonban korábban is felhívták az érintettek figyelmét, így nagy áttörést nem várnak ettől.A vállalati üzletágbanüzletágvezető szerintA Portfolio kérdésére Szabados Richárd elmondta: 15-20 nagyvállalat veheti fel a Növekedési Kötvényprogramban bevonható 300 milliárd forintos forrást. Nemcsak a már finanszírozott ügyfelek jelentik a célcsoportot, így nem csak hitelkiváltásokra kell számítani. Az elérhető információk alapján így kifizetődő lehet a program a bankok számára is.