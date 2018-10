Erste-vezér: érthetetlen a KBC döntése

Ma látott napvilágot a hír, miszerint a KBC mégsem adja el brókercégét, annak lakossági brókeri tevékenységét is beolvasztja inkább a K&H Bankba. A letétkezelés és a corpfin tevékenység beolvasztásáról már korábban döntést hoztak.A KBC Securities megmaradó hazai lakossági brókeri tevékenysége iránt a hírek szerint több hazai pénzügyi szereplő, köztük az Erste Bank is kifejezte érdeklődését az elmúlt hónapokban. Érdeklődésünkre a Portfolio Budapest Economic Forumán az Erste Bank elnök-vezérigazgatója, Jelasity Radován elmondta: valóban érdeklődtek a portfolió iránt, és érthetetlen számukra a KBC döntése, szokatlan módon zárta le ugyanis a tendert a belga pénzügyi csoport. Az Erste Bank Hungary komolyan vette az eladási szándékot, amelyet a KBC a saját ügyfeleinek is jelzett. Hozzátette: egy ajánlat kidolgozása rengeteg munkát és jelentős költséget jelent, hiszen át kell világítani a portfoliót, üzleti terveket kell készíteni és ezeket el kell fogadtatni a tulajdonosokkal. A folyamat előrehaladott szakaszban volt (bőven a biding offer leadása után), így meglepte az Erstét a KBC hirtelen döntése. Ezzel a KBC saját ügyfeleinek is bizonytalanságot okoz - hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató.Az üzleti életben szokatlan ez a magatartás - fogalmazott Jelasity, hozzátéve: ha nincs eladási szándék, hogyan konszolidálható a piac? A KBC portfoliójának beolvasztásával az Erste tovább erősítette volna pozicióját a hazai brókerpiacon, és a bankok számára rendkívül értékes privátbanki piacon is , így szívesen és jó áron megvásárolták volna azt.