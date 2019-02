Erste-vezér: ha jó ajánlatot kapunk, érdekelhet a Budapest Bank

A román bankadónak valószínűleg a gazdaság egészére negatív hatása lesz, ha a jelenlegi formájában bevezetik, az Erste regionális vezetése viszont "kézben tartja a helyzetet." Treichl szerint "társadalmi felelősségük kötelezi őket arra," hogy a bankadóval kapcsolatosan kritikát fogalmazzanak meg.

A Brexitnek pozitív hatása lehet a közép- és- kelet-európai (KKE) régió munkaerőpiacra, mivel számos dolgozó visszatérhet majd az anyaországába.

A régió gazdasági kilátásai pozitívak: A régióban az EU-s átlag alatt van az eladósodottság, a KKE-háztartások pénzügyi eszközei 13 év alatt jelentősen növekedtek, meghaladják Ausztriájét. A KKE-régió pénzügyi eszközei 634 millió eurónál tartottak, míg Ausztriában 654 millió eurónál, Lengyelországot nem számítva. A teljes régió GDP-je már lehagyta Spanyolországét.

13,5%-ra növekedett a bankcsoport CET1-tőkéje. Reméli, a tőkeelvárásokat most már nem növeli a felügyelet, mert úgy véli, ez a szint már kellően biztonságos.

1,4 eurós egy részvényre jutó osztalékot terveznek kifizetni a tavalyi évre. 2019-re még magasabb osztalékot terveznek, újságírói kérdésre viszont elmondta a hosszabb kilátásokkal kapcsolatosan; "osztalékok nem növekedhetnek örökké."

A Portfolio kérdésére Andreas Treichl elárulta, hogy szerinte a magyar kormány eddig betartotta az EBRD-vel kötött megállapodását a bankadó csökkentésével kapcsolatosan, de úgy véli, a gazdaság egészére nézve előnyös lépés lenne a bankadó további csökkentése.

A vezérigazgatót arról is megkérdeztük, hogy tett-e vételi ajánlatot az Erste a Budapest Bankra, válaszul Treichl azt mondta, hogy "ha a kormány, vagy bárki más kellő befolyással megkörnyékez minket a Budapest Bankkal kapcsolatosan, lehet, hogy nagyon érdeklődőek leszünk. Érdeklődővé kell tenniük minket, másképpen nem fog minket érdekelni." A bankvezér tehát úgy véli, ha kedvező ajánlatot kapnak a Budapest Bank megvételével kapcsolatosan, lecsapnak rá, ha viszont valaki más veszi meg, nem fogja ez befolyásolni az Erste stratégiáját a magyar piacon.

Újságírói kérdésre elárulta, hogy a George, az Erste korszerű, PSD2-kompatibilis netbanki rendszerének más piacokon való bevezetésén még gondolkoznak, de mivel ez körülményes folyamat, egyelőre inkább igyekeznek tökéletesíteni, mielőtt bevezetik más országokba.

Andreas Treichl, az Erste Group vezérigazgatója a bankcsoport eredményeit ismertető sajtótájékoztatóján a következő fontosabb dolgokat mondta el:Az Erste történelmi, 1,8 milliárd eurós nyereséget ért el tavaly, a bank betét- és hitelállománya is növekedett. A bankcsoport számairól itt írtunk részletesen:Peter Bosek, az Erste lakossági igazgatója úgy véli, új pénzügyi termékekre van szükség a piacon, olyanokra, amelyek a lakossági befektetőket is jobban bevonzzák a tőkepiacra. Az Erste 4,4 millió érintkezést tett az Erste George-dzsal. Összesen tavaly 1 milliárd ügyfélérintkezést történt a banknál. A digitális termékértékesítésben tavaly 30%-os növekedést tapasztaltak, a mobilos kontaktok száma kifejezetten erősen emelkedik.Jozef Sikela, az Erste vállalati üzletágának vezetője elárulta, hogy 2500 új kkv-ügyfelet szereztek a régióban, a teljes bruttó hitelállományuk 51,9 milliárd euróra növekedett, ami 6%-os növekedésnek felel meg. A növekedés oroszlánrészét Szerbia adta 30%-kal, szektorszintű vizsgálatban pedig a hotelek és turisztikai vállalkozások, 27%-kal.Gernot Mittendorfer, az Erste CFO-ja a társaság kilátásairól beszélt; várhatóan idén is jobban fognak növekedni a bevételek, mint a költségek, tavaly a vállalat bevételei 324 millió eurót növekedtek. A vállalat költség / bevétel hányad csökkent, 60,5%-ra a tavalyelőtti 62,4%-ról.