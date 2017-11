Erste-vezér: hülyének tartanak a gyerekeim a bitcoin miatt

A 65 éves bankvezér a Bloomberg Televízió nak azt mondta, amikor a kriptodevizákról esik szó, gyerekei "tényleg hülyének" tartják, ugyanis úgy gondolják, rengeteg pénzt lehetne keresni rajtuk, apjuk azonban nem engedi meg nekik, hogy ilyenbe fektessenek.Az idősebb Treichl szerint a jelenség lenyűgöző, de meg van győződve arról, hogy a központi bankok keményen fel fognak lépni a bitcoinnal és más, olyan digitális valutákkal szemben, amelyek kívül esnek monetáris politikai keretrendszerükön. Egy bizonyos ponton, ami 20, 25 vagy 30 ezer dolláros árfolyam is lehet, azt fogják mondani, hogy állj - mondja a bankvezér. Treichlt a Bloomberg tévesen nevezi Európa legrégebb óta (1997) szolgáló bankvezetőjének, erre a címre például Csányi Sándor, aki 1992 óta OTP-vezér, jóval esélyesebb aspiráns.Korábban az osztrák jegybank kormányzója, Ewald Nowotny is ellenérzését fejezte ki a bitcoinnal kapcsolatban, veszélyesnek és gyanúsnak nevezve a kriptopénzt, egyúttal a kriptopénzek, illetve kibocsátásuk megfékezését sürgette.A bitcoinról megkérdeztük a magyar befektetési szakembereket is: