Eurómilliárdokat húz ki a görög bankok zsebéből az új számviteli rezsim

Az IFRS9 szbalyainak vlaó megfelelés értelmében az Alpha Banknak, az Eurobank Ergasiasnak, a National Bank of Greece-nek és a Piraeus Banknak is növelnie kell a nem teljesítő hitelekre képzett tartalékokat, ami a négy bankra összesen 5,25 milliárd eurónyi plusz tartalékképzési terhet ró, a Praeusra egyedül 1,6 milliárdot.Mindeközben az európai bankok készülnek az EKB stressztesztjére is, aminek eredménye várhatóan május elején jön majd ki. A görög pénzintézetek a tesztek előtt igyekeznek csökkenteni meglévő rossz hitelállományukat, de az IFRS9 miatti plusz tartalékképzés nem könnyíti meg a helyzetüket.A Piraeus Bank közlése szerint a nem teljesítő hiteleknek való kitettség fedezete 52%-ra emelkedik a mostani 47%-ról az IFRS9 hatályba lépése előtt, míg a nem teljesítő hitelekre képzett tartalék eléri a 82%-os arányt. A görög bankok már megkezdték a szükséges adatok átküldését az EKB-nak, de nem számítanak érdemi tőkeképzési előírásokra az európai jegybanktól, miután a makrogazdasági helyzet is sokkal jobb most, mint az előző stressztesztek alkalmával.